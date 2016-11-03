«Астана» сыграла вничью с «Олимпиакосом» в Лиге Европы
В матче
четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Астана» на своем поле сыграла
вничью с «Олимпиакосом» (1:1).
Счет в матче
на 8-й минуте открыл нападающий хозяев поля Джордже Деспотович. Спустя 22
минуты футболисты греческой команды силами бразильского форварда Себы
отыгрались.
После этого
матча «Олимпиакос» с семью очками возглавил группу В, а «Астана», имея на пять
очков меньше расположилась на четвертом месте.
В следующем туре европейского
турнира команда из Греции примет 24 ноября «Янг-Бойз», а «Астана» в этот же
день сыграет с АПОЭЛем.
Параллельный матч группы между АПОЭЛем и «Янг-Бойзем» состоится сегодня, 3 октября и начнется в 21:00 по московскому времени.
Лига Европы
Групповой этап
4-й тур
Матч
Астана - Олимпиакос - 1:1 (1:1)
Голы
Деспотович 8 (1:0). Себа 30 (1:1).
Состав
Астана: Эрич, Шомко, Малый, Бейсебеков, Логвиненко, Шитов, Мужиков, Твумаси, Максимович, Кабананга, Деспотович
Олимпиакос: Леали, Рецос, Эль Абделлауэ, Ботия, Виана, Камбьяссо, Мартинш, Бухалакис, Себа, Мантатис, Кардосо
Судья:
Орель Гринфилд (Израиль)
Место и дата
03 ноября 19:00, Астана-Арена, Онлайн-трансляция