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«Астана» сыграла вничью с «Олимпиакосом» в Лиге Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Астана» сыграла вничью с «Олимпиакосом» в Лиге Европы
Источник: Reuters

В матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Астана» на своем поле сыграла вничью с «Олимпиакосом» (1:1).

Счет в матче на 8-й минуте открыл нападающий хозяев поля Джордже Деспотович. Спустя 22 минуты футболисты греческой команды силами бразильского форварда Себы отыгрались.

После этого матча «Олимпиакос» с семью очками возглавил группу В, а «Астана», имея на пять очков меньше расположилась на четвертом месте.

В следующем туре европейского турнира команда из Греции примет 24 ноября «Янг-Бойз», а «Астана» в этот же день сыграет с АПОЭЛем.

Параллельный матч группы между АПОЭЛем и «Янг-Бойзем» состоится сегодня, 3 октября и начнется в 21:00 по московскому времени.

Лига Европы
Групповой этап
4-й тур 

Матч

Астана - Олимпиакос - 1:1 (1:1)

Голы

Деспотович 8 (1:0). Себа 30 (1:1).

Состав

Астана: Эрич, Шомко, Малый, Бейсебеков, Логвиненко, Шитов, Мужиков, Твумаси, Максимович, Кабананга, Деспотович

Олимпиакос: Леали, Рецос, Эль Абделлауэ, Ботия, Виана, Камбьяссо, Мартинш, Бухалакис, Себа, Мантатис, Кардосо

Судья:

Орель Гринфилд (Израиль)

Место и дата

03 ноября 19:00, Астана-Арена, Онлайн-трансляция

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