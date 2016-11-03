«Астана» сыграла вничью с «Олимпиакосом» в Лиге Европы

В матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Астана» на своем поле сыграла вничью с «Олимпиакосом» (1:1).

Счет в матче на 8-й минуте открыл нападающий хозяев поля Джордже Деспотович. Спустя 22 минуты футболисты греческой команды силами бразильского форварда Себы отыгрались.

После этого матча «Олимпиакос» с семью очками возглавил группу В, а «Астана», имея на пять очков меньше расположилась на четвертом месте.

В следующем туре европейского турнира команда из Греции примет 24 ноября «Янг-Бойз», а «Астана» в этот же день сыграет с АПОЭЛем.

Параллельный матч группы между АПОЭЛем и «Янг-Бойзем» состоится сегодня, 3 октября и начнется в 21:00 по московскому времени.

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