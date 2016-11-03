Льюис Хэмилтон посетил заповедник, где поиграл с тигрицей (видео)

Британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон посетил заповедник в Мехико и поиграл с тигрицей.

Видео опубликовано Lewis Hamilton (@lewishamilton) Ноя 1 2016 в 11:58 PDT

Тигрица Николь является любимицей 31-летнего гонщика, который не первый раз ее навещает.

Во время летнего перерыва британец уже наведывался в заповедник, тогда он опубликовал видео опасной забавы: Подкрался к тигру сзади и напугал ее.

Видео опубликовано Lewis Hamilton (@lewishamilton) Сен 9 2016 в 7:08 PDT

Напомним, за два этапа до конца сезона Хэмилтон с с 330-ю очками расположился на второй строчке личного зачета, отставая от лидера, его партнера по команде Нико Росберга, на 19 очков.