Льюис Хэмилтон посетил заповедник, где поиграл с тигрицей (видео)
Британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон посетил заповедник в Мехико и поиграл с тигрицей.
Тигрица Николь является любимицей 31-летнего гонщика, который не первый раз ее навещает.
Во время летнего перерыва британец уже наведывался в заповедник, тогда он опубликовал видео опасной забавы: Подкрался к тигру сзади и напугал ее.
Напомним, за два этапа до конца сезона Хэмилтон с с 330-ю очками расположился на второй строчке личного зачета, отставая от лидера, его партнера по команде Нико Росберга, на 19 очков.
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