Россия сыграет с Бразилией в полуфинале Межконтинентального кубка по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу сыграет с командой Бразилии в полуфинале Межконтинентального кубка. Сегодня россияне уступили иранцам и заняли второе место в своей группе.

Основное время встречи группы B завершилась со счетом 3:3, а в серии пенальти точнее были иранцы - 3:1. В составе сборной России два гола забил Анатолий Перемитин, еще один - Алексей Макаров.

Таким образом, первое место в группе занял Иран, второе - Россия, далее расположились Египет и США.

В полуфинале россияне сыграют с победителями группы А бразильцами, а Иран - со сборной Таити.