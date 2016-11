Матч между Virtus.Pro и Escape Gaming перенесен из-за атаки хакеров

Матч между командами Virtus.Pro и Escape Gaming в рамках шестого сезона турнира DreamLeague перенесен на 23:00 из-за атаки хакеров на сервера Steam.



Хакерская группировка Phantom Squad в 18:00 по МСК начала массированную DDoS-атаку на сервера Steam. Таким обазом, хакеры решили поздравить с днем рождения Гейба Ньюэла, генерального директора компании Valve.

We stopped the attacks on steam. Have fun and tell Gaben we said Happy Birthday.