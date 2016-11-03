Джефф Монсон: Я хотел бы врезать Бараку Обаме

Американский боец смешанного стиля Джефф Монсон заявил, что не прочь врезать президенту США Бараку Обаме.



«Есть человек, которому я хотел бы врезать. Это Барак Обама. Потому что нужно держать свое слово, особенно если ты президент», – сказал Монсон в эфире RT.

В ноябре прошлого года 45-летний уроженец штата Миннесота (США) получил российское гражданство, а в сентябре этого года получил паспорт Луганской Народной Республики (ЛНР).

На днях Монсон взорвал интернет, опубликовав видео, где он поет песню Виктора Цоя «Хочу перемен».