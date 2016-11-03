Сборная России разгромила финнов в стартовом матче Кубка Карьяла

В четверг хоккеисты сборной России разгромили команду Финляндии в первой встрече стартовавшего сегодня Кубка Карьяла со счетом 5:1.

Счет в матче на 14-й минуте встречи точным броском из-под защитника открыл Анатолий Голышев. На 32-й минуте встречи финский нападающий Миро Аалтонен сравнял счет в матче. Однако за десять минут до конца третьего периода Андрей Светлаков вновь вывел россиян вперед. На 54-й минуте встречи Голышев, воспользовавшись передачей Ничушкина, оформил дубль. На 59-й минуте у сборной России отличился Никита Гусев. Спустя несколько секунд Владимир Ткачев установил окончательный счет во встрече.

Отметим, что сборная России не могла обыграть финнов на их домашнем этапе почти пять лет. Последняя победа случилась 10 ноября 2011 года и была добыта в серии послематчевых буллитов (2:1).

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этой встречи.

Состав сборной России

Вратари: Илья Сорокин (Василий Демченко);

Первое звено: Виктор Антипин — Алексей Береглазов, Александр Барабанов — Николай Прохоркин — Никита Гусев;

Второе звено: Богдан Киселевич — Игорь Ожиганов, Валерий Ничушкин – Андрей Светлаков — Анатолий Голышев;

Третье звено: Андрей Миронов – Артём Зуб, Сергей Шумаков – Владимир Ткачёв – Степан Санников;

Четвертое звено: Рушан Рафиков – Илья Любушкин, Вячеслав Лещенко – Павел Красковский – Егор Коршков; Константин Окулов.

Отметим, что капитаном российской команды на Кубке Карьяла сегодня был назначен Андрей Миронов. Его ассистентами стали Степан Санников и Валерий Ничушкин.

Во втором матче турнира, который начался в 20:00 по московскому времени встречаются сборные Чехии и Швеции. После двух периодов счет во встрече 3:2 в пользу чешской команды. У сборной Чехии шайбами отметились Якуб Ержабек, Рихард Ярушек и Лукаш Радил. У шведов отличились Джоэль Лундквист и Рикард Йюнге.

В следующем матче 5 ноября сборная России встретится с командой Швеции. Матч начнется в 14:30 по московскому времени. Финны в тот же день сыграют с чешской сборной.

Кубок Карьяла – первый этап Еврохоккейтура, который проходит в Хельсинки с 3 по 6 ноября.