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Итальянский журналист: «Зенит» может выиграть в этом сезоне Лигу Европы

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Итальянский журналист Микаэль Брага заявил, что «Зенит» в нынешнем сезоне способен выиграть Лигу Европы.

- «Зенита» сейчас не хватает в Лиге чемпионов?
- «Зенит» может выиграть в этом сезоне Лигу Европы, - сказал Брага в интервью euro-football.ru. - «Зенит» и «Шахтёр» сейчас – самые сильные команды этого турнира.

- «Зениту» нужен новый вратарь?
- Да, нужен. Потому что «проблема Лодыгина» есть, и это видно.

- Мирча Луческу – подходящий тренер для питерцев?
- Да. Луческу хорош, он знает, что надо делать, после того как в «Зените» открылся новый цикл – без Халка и Гарая это совсем другая команда.

Напомним, в эти минут «Зенит» принимает «Дандолк». После первого тайма счет 1:0 в пользу питерской команды. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию этой встречи. 

Матч

Зенит - Дандолк - 1:1 (1:0)

2-й тайм

Голы

Жулиано 42 (1:0). Хорган 52 (1:1).

Состав

Зенит: Кержаков М., Кришито, Нету, Ломбертс, Анюков, Шатов, Жулиано, Маурисио, Витсель, Кержаков А., Кокорин

Дандолк: Роджерс, Бойл, Мэсси, Гатленд, Гэннон, Финн, Хорган, Шилдс, Маунтни (О'Доннел, 46), Макмиллан, Макэлени

Предупреждения:

Кришито, 41 - Финн, 43

Судья:

Лука Банти (Италия)

Место и дата

03 ноября 21:00, Петровский, Текстовая трансляция

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