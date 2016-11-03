Итальянский журналист: «Зенит» может выиграть в этом сезоне Лигу Европы

Итальянский журналист Микаэль Брага заявил, что «Зенит» в нынешнем сезоне способен выиграть Лигу Европы.

- «Зенита» сейчас не хватает в Лиге чемпионов?

- «Зенит» может выиграть в этом сезоне Лигу Европы, - сказал Брага в интервью euro-football.ru. - «Зенит» и «Шахтёр» сейчас – самые сильные команды этого турнира.

- «Зениту» нужен новый вратарь?

- Да, нужен. Потому что «проблема Лодыгина» есть, и это видно.

- Мирча Луческу – подходящий тренер для питерцев?

- Да. Луческу хорош, он знает, что надо делать, после того как в «Зените» открылся новый цикл – без Халка и Гарая это совсем другая команда.

Напомним, в эти минут «Зенит» принимает «Дандолк». После первого тайма счет 1:0 в пользу питерской команды. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию этой встречи.