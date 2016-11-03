Итальянский журналист: «Зенит» может выиграть в этом сезоне Лигу Европы
Итальянский
журналист Микаэль Брага заявил, что «Зенит» в нынешнем сезоне способен выиграть
Лигу Европы.
- «Зенита» сейчас не хватает в Лиге
чемпионов?
- «Зенит» может выиграть в этом сезоне Лигу Европы, - сказал Брага в интервью euro-football.ru. - «Зенит» и «Шахтёр» сейчас – самые сильные команды этого турнира.
- «Зениту» нужен новый вратарь?
- Да, нужен. Потому что «проблема Лодыгина» есть, и это видно.
- Мирча Луческу – подходящий тренер
для питерцев?
- Да. Луческу хорош, он знает, что надо делать, после того как в «Зените» открылся новый цикл – без Халка и Гарая это совсем другая команда.
Напомним, в эти минут «Зенит» принимает «Дандолк». После первого тайма счет 1:0 в пользу питерской команды. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию этой встречи.
Матч
Голы
Жулиано 42 (1:0). Хорган 52 (1:1).
Состав
Зенит: Кержаков М., Кришито, Нету, Ломбертс, Анюков, Шатов, Жулиано, Маурисио, Витсель, Кержаков А., Кокорин
Дандолк: Роджерс, Бойл, Мэсси, Гатленд, Гэннон, Финн, Хорган, Шилдс, Маунтни (О'Доннел, 46), Макмиллан, Макэлени
Предупреждения:
Судья:
Лука Банти (Италия)
Место и дата
03 ноября 21:00, Петровский, Текстовая трансляция