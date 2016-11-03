Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь (мол)- : -Спартак (мол)
Футбол  Монпелье- : -Марсель
Баскетбол  Жальгирис- : -Дарушафака
Футбол  Малага- : -Спортинг
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Витсель отказался продлевать контракт с «Зенитом»

Источник:  SportmediasetКомментарии

Как сообщает Sportmediaset, полузащитник «Зенита» Аксель Витсель не собирается продолжать карьеру в петербургском клубе.

По информации издания, бельгиец не стал продлевать соглашение с сине-бело-голубыми из-за того, что он некомфортно чувствует себя в России. С января игрок сборной Бельгии сможет проводить переговоры с любой командой.

Отмечается, что за ситуацию пристально следит руководство «Ювентуса», которое хочет видеть Витселя в полузащите вместе с Миралемом Пьяничем – босниец перешел в команду из Турина этим летом из «Ромы».

Напомним, 27-летний футболист выступает за «Зенит» с сентября 2012 года. В 173 матчах за петербургский клуб Витсель забил 22 гола и отдал 12 результативных передач.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Луиш Нету: У «Зенита» были проблемы с «Дандолком» в обоих матчах, но сейчас мы доказали, что сильнее ихЗащитник «Зенита» Луиш Нету поделился впечатлениями от матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Дандолка» (2:1).Главный тренер «Дандолка»: Единственная слабость «Зенита» в том, что у него всего один Витсель, а не дваГлавный тренер «Дандолка» Стивен Кенни поделился впечатлениями от матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Зенита» (1:2).Жулиано: Партнеры рассказывали, что на выезде против «Терека» особенно непростоПолузащитник «Зенита» Жулиано поделился впечатлениями от матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Дандолка» (2:1), а также рассказал об ожиданиях от игры 13-го тура РФПЛ против «Терека».Мирча Луческу: Каждая победа в Еврокубках – победа не только для «Зенита», но и для России в рейтинге УЕФАГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Дандолка» (2:1) и рассказал о трансфере молодого футболиста из чемпионата Украины.Мирча Луческу: Травма Шатова? Завтра утром сделаем МРТ и определимся, что с ним делать дальшеГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Дандолка» (2:1).Жу-ля-ля! «Зенит» обыграл «Дандолк» благодаря дублю ЖулианоЖу-ля-ля! «Зенит» обыграл «Дандолк» благодаря дублю ЖулианоВ Лиге Европы «Зенит» продолжает идти по прошлогоднему лигочемпионскому графику: теперь петербуржцы точно в плей-офф с первого места.Дубль Жулиано помог «Зениту» победить «Дандолк» и досрочно выйти в плей-офф Лиги ЕвропыДубль Жулиано помог «Зениту» победить «Дандолк» и досрочно выйти в плей-офф Лиги ЕвропыВ матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» дома обыграл «Дандолк» со счетом 2:1.«Зенит» – «Дандолк». Шатов получил травму и был замененПолузащитник «Зенита» Олег Шатов получил повреждение в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Дандолка».Итальянский журналист: «Зенит» может выиграть в этом сезоне Лигу ЕвропыИтальянский журналист Микаэль Брага заявил, что «Зенит» в нынешнем сезоне способен выиграть Лигу Европы.«Зенит» – «Дандолк». Братья Кержаковы - в стартовом составеТренерский штаб «Зенита» назвал заявку команды на матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы против ирландского «Дандолка».Рашид Рахимов: Мы любим играть против таких соперников, как «Зенит»Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура с «Зенитом».В Петербурге пройдет Кубок Владислава Радимова12 ноября в Дворце спортивных игр «Зенит» состоится благотворительный любительский турнир среди корпоративных команд Кубок Владислава Радимова.Жулиано: Слова Орлова о звездной болезни? Это его мнение, я с ним не согласен, я не зазналсяПолузащитник «Зенита» Жулиано ответил на слова комментатора «Матч ТВ» Геннадия Орлова о звездной болезни бразильца, а также рассказал о своем любимом футболисте и где бы он хотел поиграть в будущем.Жулиано: Я начал играть за «Парану» в 8 лет, клуб давал мне одежду, едуПолузащитник «Зенита» и сборной Бразилии Жулиано рассказал о своем детстве.Игорь Албин: Замечания по стадиону на Крестовском есть не только от ФИФА, но и от «Зенита», Ростехнадзора и ГосстройнадзораВице-губернатор Петербурга Игорь Албин рассказал о следующем визите ФИФА на стадион на Крестовском.Игорь Албин: Вибрации поля на Крестовском? Наше поле уникальное, оно требует особого отношенияВице-губернатор Петербурга Игорь Албин прокомментировал информацию о проблемах выкатного поля стадиона на Крестовском.Мигель Данни: Когда получил последнюю травму, подумал об окончании карьерыКапитан «Зенита» Мигель Данни рассказал о травме, полученной в концовке прошлого сезона в матче против «Спартака».«Кержаков заслужил выход, Дзюбе надо отдохнуть». Как «Зенит» готов к «Дандолку»«Кержаков заслужил выход, Дзюбе надо отдохнуть». Как «Зенит» готов к «Дандолку»Александр Кержаков не ответил на ироничный вопрос, а Мирча Луческу раскрыл сразу несколько тайн о составе команды на матч против «Дандолка».Главный тренер «Дандолка» Стивен Кенни: В матче «Зенита» против «Анжи» отмечу игру ВитселяГлавный тренер «Дандолка» Стивен Кенни поделился мнением о матче 4-го тура Лиги Европы с «Зенитом».Нападающий «Дандолка» Патрик Макэлени: Будет холодно, но мы постараемся принять этот вызовНападающий «Дандолка» Патрик Макэлени поделился мнением о матче 4-го тура Лиги Европы с «Зенитом».

Зенит
Зениткалендарьстатистика
Аксель Витсель
Аксель Витсельвсе новости

Cпецпредложение