Витсель отказался продлевать контракт с «Зенитом»
Как сообщает Sportmediaset, полузащитник «Зенита» Аксель Витсель не собирается продолжать карьеру в петербургском клубе.
По информации издания, бельгиец не стал продлевать соглашение с сине-бело-голубыми из-за того, что он некомфортно чувствует себя в России. С января игрок сборной Бельгии сможет проводить переговоры с любой командой.
Отмечается, что за ситуацию пристально следит руководство «Ювентуса», которое хочет видеть Витселя в полузащите вместе с Миралемом Пьяничем – босниец перешел в команду из Турина этим летом из «Ромы».
Напомним, 27-летний футболист выступает за «Зенит» с сентября 2012 года. В 173 матчах за петербургский клуб Витсель забил 22 гола и отдал 12 результативных передач.
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