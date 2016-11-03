Витсель отказался продлевать контракт с «Зенитом»

Как сообщает Sportmediaset, полузащитник «Зенита» Аксель Витсель не собирается продолжать карьеру в петербургском клубе.

По информации издания, бельгиец не стал продлевать соглашение с сине-бело-голубыми из-за того, что он некомфортно чувствует себя в России. С января игрок сборной Бельгии сможет проводить переговоры с любой командой.

Отмечается, что за ситуацию пристально следит руководство «Ювентуса», которое хочет видеть Витселя в полузащите вместе с Миралемом Пьяничем – босниец перешел в команду из Турина этим летом из «Ромы».

Напомним, 27-летний футболист выступает за «Зенит» с сентября 2012 года. В 173 матчах за петербургский клуб Витсель забил 22 гола и отдал 12 результативных передач.