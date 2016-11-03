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Дубль Радила помог сборной Чехии одержать победу над шведами

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дубль Радила помог сборной Чехии одержать победу над шведами
Источник: Федерация хоккея Чехии

В четверг хоккеисты сборной Чехии уверено переиграли команду Швеции в первой встрече стартовавшего сегодня Кубка Карьяла со счетом 6:3.

У чешской сборной шайбами отметились Якуб Ержабек, Рихард Ярушек, Ян Коварж, Доминик Кубалик и Лукаш Радил, оформивший дубль. У шведов отличились Джоэль Лундквист, Рикард Йюнге и Патрик Закриссон.

В другом матче Кубка Карьяла сборная России разгромила команду Финляндии со счетом 5:1.

В следующем матче 5 ноября сборная Швеции встретится с российской командой. Матч начнется в 14:30 по московскому времени. Чехи в тот же день сыграют с финской сборной.

Кубок Карьяла – первый этап Еврохоккейтура, который проходит в Хельсинки с 3 по 6 ноября.

Матч

Чехия - Швеция - 6:3 (2:1, 1:1, 3:1)

Голы:

Ержабек (Коварж Я., Полашек), 0:29 (1:0). Ярушек (Квапил), 10:00 (2:0). Гюнге (Закриссон), 16:21 (2:1). Радил (Кубалик), 23:09 (3:1). Лундквист (Андерссон), 37:37 (3:2). Радил (Ержабек, Коварж Я.), 40:27 (4:2). Коварж Я. (Кубалик), 48:21 (5:2). Закриссон (Анелёв), 52:01 (5:3). Кубалик (Коварж Я.), 59:00 (6:3 - п.в.).

Место и дата

03 ноября 20:00, , Онлайн-трансляция

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