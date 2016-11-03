Дубль Радила помог сборной Чехии одержать победу над шведами

В четверг хоккеисты сборной Чехии уверено переиграли команду Швеции в первой встрече стартовавшего сегодня Кубка Карьяла со счетом 6:3.

У чешской сборной шайбами отметились Якуб Ержабек, Рихард Ярушек, Ян Коварж, Доминик Кубалик и Лукаш Радил, оформивший дубль. У шведов отличились Джоэль Лундквист, Рикард Йюнге и Патрик Закриссон.

В другом матче Кубка Карьяла сборная России разгромила команду Финляндии со счетом 5:1.

В следующем матче 5 ноября сборная Швеции встретится с российской командой. Матч начнется в 14:30 по московскому времени. Чехи в тот же день сыграют с финской сборной.

Кубок Карьяла – первый этап Еврохоккейтура, который проходит в Хельсинки с 3 по 6 ноября.