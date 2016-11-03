«Зенит» – «Дандолк». Шатов получил травму и был заменен

Мирча Луческу: Каждая победа в Еврокубках – победа не только для «Зенита», но и для России в рейтинге УЕФА

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Дандолка» (2:1) и рассказал о трансфере молодого футболиста из чемпионата Украины.