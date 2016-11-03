«Зенит» – «Дандолк». Шатов получил травму и был заменен
Полузащитник «Зенита» Олег Шатов получил повреждение в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Дандолка».
На 66-й минуте футболист схватился за заднюю поверхность бедра и не смог продолжить встречу, попросив замену. Вместо россиянина на поле появился Роберт Мак.
Напомним, «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию игры.
Матч
Голы
Жулиано 41 (1:0). Хорган 52 (1:1). Жулиано 78 (2:1).
Состав
Зенит: Кержаков М., Кришито, Нету, Ломбертс (Жирков, 89), Анюков, Шатов (Мак, 69), Жулиано, Маурисио, Витсель, Кержаков А. (Джорджевич, 90), Кокорин
Дандолк: Роджерс, Бойл, Мэсси, Гатленд, Гэннон, Финн, Хорган, Шилдс, Маунтни (О'Доннел, 46), Макмиллан (Килдафф, 65), Макэлени (Шилз, 83)
Предупреждения:
Кришито, 41 - Финн, 43; Гатленд, 72; Макэлени, 80; Бойл, 88
Судья:
Лука Банти (Италия)
Место и дата
03 ноября 21:00, Петровский, Текстовая трансляция