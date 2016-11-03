Смолов и Измайлов остались в запасе «Краснодара» на матч с «Шальке»
Вчерашние слова главного тренера «Краснодара» Игоря Шалимова о том, что Федор Смолов пока не готов играть 90 минут и матч с «Шальке» начнет на скамейке запасных, оказались не тактической хитростью, а суровой реальностью: в стартовый состав лучший бомбардир «быков» не попал. На скамейке начнут игру и Марат Измайлов с Рикардо Лаборде.
А на поле команды выйдут в таких составах:
«Шальке»: Ферманн, Хеведес, Налдо, Настасич, Стамбули, Бенталеб, Аого, Кайсара, Баба, Шупо-Мотинг, Коноплянка.
«Краснодар»: Крицюк, Енджейчик, Налдо, Гранквист, Петров, Эбуэ, Перейра, Каборе, Ахмедов, Подберезкин, Жоаозиньо.
Матч
Шальке 04 - Краснодар - 2:0 (2:0)2-й тайм
Голы
Кайсара 25 (1:0). Бенталеб 28 (2:0).
Состав
Шальке 04: Ферманн, Налдо, Баба, Аого, Кайсара, Хёведес, Настасич, Стамбули, Коноплянка, Бенталеб, Шупо-Мотинг
Краснодар: Крицюк, Налдо, Гранквист, Енджейчик, Каборе, Жоаозиньо, Ахмедов, Эбуэ Куасси, Подберёзкин (Лаборде, 11), Петров, Перейра
Предупреждения:
Баба, 17; Хёведес, 32; Настасич, 44 - Лаборде, 52
Судья:
Славко Винчич (Словения)
Место и дата
03 ноября 23:05, Фелтинс Арена, Текстовая трансляция