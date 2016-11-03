Смолов и Измайлов остались в запасе «Краснодара» на матч с «Шальке»

Вчерашние слова главного тренера «Краснодара» Игоря Шалимова о том, что Федор Смолов пока не готов играть 90 минут и матч с «Шальке» начнет на скамейке запасных, оказались не тактической хитростью, а суровой реальностью: в стартовый состав лучший бомбардир «быков» не попал. На скамейке начнут игру и Марат Измайлов с Рикардо Лаборде.

А на поле команды выйдут в таких составах:

«Шальке»: Ферманн, Хеведес, Налдо, Настасич, Стамбули, Бенталеб, Аого, Кайсара, Баба, Шупо-Мотинг, Коноплянка.

«Краснодар»: Крицюк, Енджейчик, Налдо, Гранквист, Петров, Эбуэ, Перейра, Каборе, Ахмедов, Подберезкин, Жоаозиньо.