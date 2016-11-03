«Сент-Этьен» одержал волевую победу над «Габалой»

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Сент-Этьен» на выезде обыграл азербайджанскую «Габалу» со счетом 2:1.

Счет в матче открыли футболисты «Габалы», на 39-й минуте отличился Руслан Гурбанов. Однако в компенсированное время первого тайма Уссама Таннан восстановил равенство в счете. А на 53-й минуте встречи Роберт Берич точным ударом принес победу французск4ой команде.

Во втором матче группы С «Андерлехт» на своем поле разгромил «Майнц» со счетом 6:1.

После четырех туров «Сент-Этьен» набрал 8 очков и занимает второе место в турнирной таблице в группы С. «Габала» расположилась на последнем месте, пока не имея в своем активе очков.

В следующем туре 24 ноября «Габала» на своем стадионе примет бельгийский «Андерлех». «Сент-Этьен» в тот же день сыграет с немецким «Майнцом».