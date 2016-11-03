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«Сент-Этьен» одержал волевую победу над «Габалой»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Сент-Этьен»  на выезде обыграл азербайджанскую «Габалу» со счетом 2:1.

Счет в матче открыли футболисты «Габалы», на 39-й минуте отличился  Руслан Гурбанов. Однако в компенсированное время первого тайма Уссама Таннан восстановил равенство в счете. А на 53-й минуте встречи Роберт Берич точным ударом принес победу французск4ой команде.

Во втором матче группы С «Андерлехт» на своем поле разгромил «Майнц» со счетом 6:1.

После четырех туров «Сент-Этьен» набрал 8 очков и занимает второе место в турнирной таблице в группы С. «Габала» расположилась на последнем месте, пока не имея в своем активе очков.

В следующем туре 24 ноября «Габала» на своем стадионе примет бельгийский «Андерлех». «Сент-Этьен» в тот же день сыграет с немецким «Майнцом».

Матч

Габала - Сент-Этьен - 1:2 (1:1)

Голы

Гурбанов 39 (1:0). Таннане 45 (1:1). Берич 53 (1:2).

Состав

Габала: Безотосный, Станкович, Вернидуб, Мирзабеков, Рикардиньо, Озобич, Эйюбов, Садигов, Уикс, Зенев, Гурбанов

Сент-Этьен: Руффье, М'Бенге, Перрен, Погба, Севе, Сельнес, Верето, Малькуи, Таннане, Берич, Монне-Паке

Судья:

Карлос Дель Черро (Испания)

Место и дата

03 ноября 21:00, Городской стадион, Онлайн-трансляция

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