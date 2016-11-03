Мирча Луческу: Травма Шатова? Завтра утром сделаем МРТ и определимся, что с ним делать дальше

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Дандолка» (2:1).

- Что случилось с Шатовым?

- Завтра утром сделаем МРТ и определимся, что с ним делать дальше.



- Довольны ли вы игрой Александра Кержакова и рады ли вы как сыграла вся команда в атаке?

- Я доволен всей командой. Кержаков создавал прессинг на сопернике. Он выполнил все, что мы ему говорили. «Дандолк» закрыл почти все зоны. После второго гола было много моментов, которые мы не реализовали. К сожалению, пропустили глупый гол.

Для такого опытного игрока, как Маурисио, несвойственно скидывать мяч в зону, которую он не контролировал. После пропущенного гола нам пришлось убыстрять игру, Маурисио молодец, что исправился и сделал голевой пас на Жулиано, - передает слова Луческу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» дома обыграл «Дандолк» со счетом 2:1.

За петербургский клуб дважды отличился Жулиано, в составе ирландской команды гол забил Дэрил Хорган. На 68-й минуте полузащитник сине-бело-голубых Олег Шатов был заменен из-за травмы, вместо на него на поле появился Роберт Мак.

Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице группы D лидируют с двенадцатью очками, футболисты Стивена Кенни расположились на второй строчке, имея в активе четыре очка. «Маккаби» и АЗ в параллельном матче сыграли вничью (0:0). Израильтяне занимают третье место с четырьмя очками, голландцы идут на последней позиции с двумя.

Следующий матч в турнире зенитовцы проведут 24 ноября дома с «Маккаби», «Дандолк» в этот же день в Алкмаре сыграет с АЗ. В ближайшей игре РФПЛ «Зенит» встретится 6 ноября в Грозном с «Тереком».