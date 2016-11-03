Главный тренер «Дандолка»: Единственная слабость «Зенита» в том, что у него всего один Витсель, а не два

Главный тренер «Дандолка» Стивен Кенни поделился впечатлениями от матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Зенита» (1:2).

- Могли ли вы сыграть лучше?

- Мы расстроены, но так получилось. Мы заслужили этот гол, который забили, но во втором тайме «Зенит» был активнее и создавал давление на наши ворота.



- Насколько это поражение ослабит ваши шансы на выход из группы?

- Лучшим сценарием для нас была бы ничья сегодня. У нас две игры, посмотрим, что будет дальше.



- Что скажете об игре Дэрила Хоргана и его голе?

- Его перестановка на позицию центрфорварда - его инициатива. Он грамотно этим воспользовался.



- Какие слабости у «Зенита»?

- Единственная слабость этой команды в том, что у них всего один Аксель Витсель, а не два, - передает слова Кенни корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» дома обыграл «Дандолк» со счетом 2:1.

За петербургский клуб дважды отличился Жулиано, в составе ирландской команды гол забил Дэрил Хорган. На 68-й минуте полузащитник сине-бело-голубых Олег Шатов был заменен из-за травмы, вместо на него на поле появился Роберт Мак.

Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице группы D лидируют с двенадцатью очками, футболисты Стивена Кенни расположились на второй строчке, имея в активе четыре очка. «Маккаби» и АЗ в параллельном матче сыграли вничью (0:0). Израильтяне занимают третье место с четырьмя очками, голландцы идут на последней позиции с двумя.

Следующий матч в турнире зенитовцы проведут 24 ноября дома с «Маккаби», «Дандолк» в этот же день в Алкмаре сыграет с АЗ. В ближайшей игре РФПЛ «Зенит» встретится 6 ноября в Грозном с «Тереком».