Жулиано: Партнеры рассказывали, что на выезде против «Терека» особенно непросто

Полузащитник «Зенита» Жулиано поделился впечатлениями от матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Дандолка» (2:1), а также рассказал об ожиданиях от игры 13-го тура РФПЛ против «Терека».



- Мы выиграли у сложного соперника, потому что были терпеливы. Теперь мы точно выиграем свою группу.



- Результат ведь сделали вы своим дублем.

- Я счастлив в первую очередь не своим голам, а победе - это же коллективный успех.



- Как вам погода, мешал ли холод?

- Да, похолодало заметно. Но я знал, что так бывает еще по времени, когда играл на Украине. В такую погоду сложно, но приходится справляться.



- В чемпионате вам в воскресенье играть с «Тереком».

- Знаю, что это будет сложный матч. Партнеры мне рассказывали, что особенно на выезде с ними непросто. Нужно максимально восстановиться теперь, чтобы там было больше шансов, - передает слова Жулиано корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» дома обыграл «Дандолк» со счетом 2:1.

За петербургский клуб дважды отличился Жулиано, в составе ирландской команды гол забил Дэрил Хорган. На 68-й минуте полузащитник сине-бело-голубых Олег Шатов был заменен из-за травмы, вместо на него на поле появился Роберт Мак.

Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице группы D лидируют с двенадцатью очками, футболисты Стивена Кенни расположились на второй строчке, имея в активе четыре очка. «Маккаби» и АЗ в параллельном матче сыграли вничью (0:0). Израильтяне занимают третье место с четырьмя очками, голландцы идут на последней позиции с двумя.

Следующий матч в турнире зенитовцы проведут 24 ноября дома с «Маккаби», «Дандолк» в этот же день в Алкмаре сыграет с АЗ. В ближайшей игре РФПЛ «Зенит» встретится 6 ноября в Грозном с «Тереком».