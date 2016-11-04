Полузащитник «Дандолка» О'Доннелл: Из российских команд в Ирландии лучше всего знают «Зенит»

Полузащитник «Дандолка» Стивен О'Доннелл поделился впечатлениями от матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Зенита» (1:2).

- Когда отыгрываешься с 0:1 во втором тайме и пропускаешь - это всегда разочарование. Еще и в конце матча было попадание в штангу. Мы расстроены результатом, пропустили два невынужденных гола, но у «Зенита» было много моментов.

- Как думаете, «Дандолк» заслужил большего?

- Мы могли сыграть лучше, но если брать разницу в голевых моментах - «Зенит» заслужил победу.

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- «Дандолк» всех впечатлил в Лиге Европы.

- Я прошел с командой с самого низа до игр в Лиге Европы. У «Зенита» собраны игроки со всего мира, а у нас играют только ирландцы. В последние два года мы концентрировались на том, чтобы поднять свою форму до уровня топ-игроков, как у «Зенита», например. Еще двух наших футболистов вызвали в сборную Ирландии на ближайший матч с Австрией. Мы стараемся поднять ирландский футбол, и надеюсь, остальные команды последуют за нами.



- «Зенит» - самая сильная команда, с которой приходилось играть?

- Да, я так считаю. Раньше таковыми были БАТЭ и «Легия», а сейчас могу назвать «Зенит» самым лучшим соперником.

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- Какую команду из России лучше всего знают в Ирландии?

- Думаю, это «Зенит» с такими игроками, как Витсель. Петербуржцы в последние годы играют в Лиге чемпионов лучше, чем остальные российские команды. Поэтому большинство ирландцев знают «Зенит» лучше, - передает слова О'Доннелла корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» дома обыграл «Дандолк» со счетом 2:1.

За петербургский клуб дважды отличился Жулиано, в составе ирландской команды гол забил Дэрил Хорган. На 68-й минуте полузащитник сине-бело-голубых Олег Шатов был заменен из-за травмы, вместо на него на поле появился Роберт Мак.

Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице группы D лидируют с двенадцатью очками, футболисты Стивена Кенни расположились на второй строчке, имея в активе четыре очка. «Маккаби» и АЗ в параллельном матче сыграли вничью (0:0). Израильтяне занимают третье место с четырьмя очками, голландцы идут на последней позиции с двумя.

Следующий матч в турнире зенитовцы проведут 24 ноября дома с «Маккаби», «Дандолк» в этот же день в Алкмаре сыграет с АЗ. В ближайшей игре РФПЛ «Зенит» встретится 6 ноября в Грозном с «Тереком».