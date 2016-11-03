«Фенербахче» обыграл «Манчестер Юнайтед», Нойштедтер провел на поле восемь минут

В матче четвертого тура группового раунда Лиги Европы «Фенербахче» на своем поле обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.

Счет в матче на второй минуте открыл нападающий хозяев поля Мусса Соу.

На 29-й минуте матча полузащитник гостей Поль Погба получил травму и покинул поле, вместо него Жозе Моуринью выпустил Златана Ибрагимовича.

Во второй половине встречи, на 59-й минуте голландец Джермейн Ленс удвоил преимущество турецкой команды.

За минуту до окончания встречи Уэйн Руни установил окончательный счет в матче, забив с передачи Андера Эрреры.

Российский полузащитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер появился на поле за восемь минут до окончания встречи.

После четвертого тура «Фейеноорд» и «Фенербахче» лидируют в группе А, имея по семь очков, у «Манчестер Юнайтед» на одно очко меньше, а у «Зари» всего два очка.

В следующем туре команда из Стамбула 24 ноября примет на своем поле «Зарю», а «красные дьяволы» в этот же день сыграют с «Фейеноордом».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого матча.

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