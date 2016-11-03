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«Фенербахче» обыграл «Манчестер Юнайтед», Нойштедтер провел на поле восемь минут

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Фенербахче» обыграл «Манчестер Юнайтед», Нойштедтер провел на поле восемь минут
Источник: Reuters

В матче четвертого тура группового раунда Лиги Европы «Фенербахче» на своем поле обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.

Счет в матче на второй минуте открыл нападающий хозяев поля Мусса Соу.

На 29-й минуте матча полузащитник гостей Поль Погба получил травму и покинул поле, вместо него Жозе Моуринью выпустил Златана Ибрагимовича.

Во второй половине встречи, на 59-й минуте голландец Джермейн Ленс удвоил преимущество турецкой команды.

За минуту до окончания встречи Уэйн Руни установил окончательный счет в матче, забив с передачи Андера Эрреры.

Российский полузащитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер появился на поле за восемь минут до окончания встречи.

После четвертого тура «Фейеноорд» и «Фенербахче» лидируют в группе А, имея по семь очков, у «Манчестер Юнайтед» на одно очко меньше, а у «Зари» всего два очка.

В следующем туре команда из Стамбула 24 ноября примет на своем поле «Зарю», а «красные дьяволы» в этот же день сыграют с  «Фейеноордом».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого матча. 

Лига Европы
Групповой этап
4-й тур

Матч

Фенербахче - Манчестер Юнайтед - 2:1 (1:0)

Голы

Соу 2 (1:0). Ленс 59 (2:0). Руни 89 (2:1).

Состав

Фенербахче: Демирель, Шкртел, Калдырым, Кьяер, Озбайракли, Шен (Эменике, 67), Соуза, Топал, Потук (Нойштедтер, 82), Ленс, Соу (Кейбаши, 87)

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Рохо, Блинд, Шоу, Дармиан, Погба (Ибрагимович, 30), Эррера, Шнайдерлин (Мата, 46), Руни, Рэшфорд (Мхитарян, 62), Марсьяль

Предупреждения:

Демирель, 42; Потук, 55; Шкртел, 71; Озбайракли, 84; Соуза, 90 - Шнайдерлин, 12; Эррера, 19; Мата, 72

Судья:

Милорад Мажич (Сербия)

Место и дата

03 ноября 21:00, Шюкрю Сараджоглу, Текстовая трансляция

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