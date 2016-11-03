«Фенербахче» обыграл «Манчестер Юнайтед», Нойштедтер провел на поле восемь минут
В матче четвертого тура группового раунда Лиги Европы «Фенербахче»
на своем поле обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.
Счет в матче на второй минуте открыл
нападающий хозяев поля Мусса Соу.
На 29-й минуте матча полузащитник гостей
Поль Погба получил травму и покинул поле, вместо него Жозе Моуринью выпустил
Златана Ибрагимовича.
Во второй половине встречи, на 59-й минуте голландец Джермейн Ленс удвоил преимущество турецкой команды.
За минуту до окончания встречи Уэйн Руни установил окончательный счет в матче, забив с передачи Андера Эрреры.
Российский полузащитник «Фенербахче» Роман
Нойштедтер появился на поле за восемь минут до окончания встречи.
После четвертого тура «Фейеноорд» и «Фенербахче»
лидируют в группе А, имея по семь очков, у «Манчестер Юнайтед» на одно очко
меньше, а у «Зари» всего два очка.
В следующем туре команда из Стамбула 24 ноября примет на своем поле «Зарю», а «красные дьяволы» в этот же день сыграют с «Фейеноордом».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого матча.
Лига Европы
Групповой этап
4-й тур
Матч
Фенербахче - Манчестер Юнайтед - 2:1 (1:0)
Голы
Соу 2 (1:0). Ленс 59 (2:0). Руни 89 (2:1).
Состав
Фенербахче: Демирель, Шкртел, Калдырым, Кьяер, Озбайракли, Шен (Эменике, 67), Соуза, Топал, Потук (Нойштедтер, 82), Ленс, Соу (Кейбаши, 87)
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Рохо, Блинд, Шоу, Дармиан, Погба (Ибрагимович, 30), Эррера, Шнайдерлин (Мата, 46), Руни, Рэшфорд (Мхитарян, 62), Марсьяль
Предупреждения:
Демирель, 42; Потук, 55; Шкртел, 71; Озбайракли, 84; Соуза, 90 - Шнайдерлин, 12; Эррера, 19; Мата, 72
Судья:
Милорад Мажич (Сербия)
Место и дата
03 ноября 21:00, Шюкрю Сараджоглу, Текстовая трансляция