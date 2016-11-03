«Маккаби» не смог переиграть дома голландский АЗ

В матче третьего тура группового раунда Лиги Европы «Маккаби» не смог переиграть голландский «Алкмар».

Матч между командами группы D прошел на поле стадиона «Нетания» в Израиле и завершился нулевой ничьей.

В параллельном матче этой группы питерский «Зенит» одолел ирландский «Дандолк» со счетом 2:1.

После этой игры «Маккаби», набрав четыре очка, занимает третью строчку в группе. АЗ расположился на последнем месте, имея в активе 2 очка.

В следующем туре 24 ноября «Маккаби» встретится на выезде с «Зенитом». «Алкмар» в тот же день сыграет с «Дандолком».

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