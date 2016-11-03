«Маккаби» не смог переиграть дома голландский АЗ
В матче третьего тура группового раунда Лиги Европы «Маккаби» не смог переиграть голландский «Алкмар».
Матч между командами группы D прошел на поле стадиона «Нетания» в Израиле и завершился нулевой ничьей.
В параллельном матче этой группы питерский «Зенит» одолел ирландский «Дандолк» со счетом 2:1.
После этой игры «Маккаби», набрав четыре очка, занимает третью строчку в группе. АЗ расположился на последнем месте, имея в активе 2 очка.
В следующем туре 24 ноября «Маккаби» встретится на выезде с «Зенитом». «Алкмар» в тот же день сыграет с «Дандолком».
Лига Европы
Групповой этап
4-й тур
Матч
Маккаби Т-А - Алкмар - 0:0
Состав
Маккаби Т-А: Райкович, Бен Хаим I, Бен Харуш, Тиби, Даса, Мича, Скарионе, Медуньянин, Альберман, Кьяртанссон, Бен Хаим II
Алкмар: Роше, Йоханссон, ван Эйден, Хапс, Влаар, Риенстра, Люккассен, Бель Хассани, Гарсия, Вуйтенс, Вегорст
Судья:
Давиде Масса (Италия)
Место и дата
03 ноября 21:00, Блумфилд, Онлайн-трансляция