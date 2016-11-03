«Заря» в большинстве не смогла обыграть «Фейерноорд»
В матче четвертого тура группового раунда Лиги Европы «Заря»
сыграла вничью с «Фейерноордом» (1:1).
Счет в матче на 15-й минуте открыл
нападающий гостей Николай Йоргенсен. За минуту до окончания первой половины
встречи защитник голландского клуба Эрик Боттегин сыграл рукой в своей
штрафной, за что получил вторую желтую карточку и покинул поле. К точке подошел
штатный пенальтист «Зари» Рафаэль Форстер ударил прямо по центру, мяч попав во
вратаря отскочил в поле, где тот же Форстер на добивании послал мяч в ворота.
После четвертого тура «Фейеноорд» и «Фенербахче»
лидируют в группе А, имея по семь очков, у «Манчестер Юнайтед» на одно очко
меньше, а у «Зари» всего два очка.
В следующем туре украинская команда отправится в Стамбул, где 24 ноября сыграет с «Фенербахче», а голландский коллектив в этот же день сыграет на выезде с «Манчестер Юнайтед».
Лига Европы
Групповой этап
4-й тур
Матч
Голы
Йоргенсен 15 (0:1). Форстер 44 (1:1).
Состав
Заря: Шевченко, Форстер, Соболь, Опанасенко, Караваев, Харатин, Чайковский, Гречишкин, Петряк, Любенович, Бонавентуре
Фейеноорд: Джонс, ван дер Хейден, Боттегин, Конголо, Торнстра, Тапиа, Карсдорп, Вейнович, Йоргенсен, Кюйт, Элиа
Незабитые пенальти
Форстер (Заря), 44
Удаления:
нет - Боттегин, 44
Судья:
Якоб Кехлет (Дания)
Место и дата
03 ноября 21:00, Черноморец, Онлайн-трансляция