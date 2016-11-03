«Заря» в большинстве не смогла обыграть «Фейерноорд»

В матче четвертого тура группового раунда Лиги Европы «Заря» сыграла вничью с «Фейерноордом» (1:1).

Счет в матче на 15-й минуте открыл нападающий гостей Николай Йоргенсен. За минуту до окончания первой половины встречи защитник голландского клуба Эрик Боттегин сыграл рукой в своей штрафной, за что получил вторую желтую карточку и покинул поле. К точке подошел штатный пенальтист «Зари» Рафаэль Форстер ударил прямо по центру, мяч попав во вратаря отскочил в поле, где тот же Форстер на добивании послал мяч в ворота.

После четвертого тура «Фейеноорд» и «Фенербахче» лидируют в группе А, имея по семь очков, у «Манчестер Юнайтед» на одно очко меньше, а у «Зари» всего два очка.

В следующем туре украинская команда отправится в Стамбул, где 24 ноября сыграет с «Фенербахче», а голландский коллектив в этот же день сыграет на выезде с «Манчестер Юнайтед».

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