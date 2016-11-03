Мирча Луческу: Каждая победа в Еврокубках – победа не только для «Зенита», но и для России в рейтинге УЕФА
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями
от матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Дандолка» (2:1) и рассказал о трансфере молодого футболиста из чемпионата Украины.
- Хави Гарсия? Он не смог бы играть. Он тренировался, и, скорее всего, сыграет в воскресенье против «Терека».
- Вы вчера заинтриговали всех трансфером молодого россиянина из чемпионата Украины. Не скажете его фамилию, чтобы СМИ не нужно было гадать?
- Это очень молодой и перспективный игрок, который будет тренироваться в команде Игоря Симутенкова. Фамилию не назову, пока рано.
- Будете пробовать новых игроков в оставшихся двух матчах группового этапа?
- Каких новых игроков? Нас всего 15 человек. Будет еще сложнее, если подтвердится травма Шатова. Не будем забывать, что каждая победа в Еврокубках - победа не только для «Зенита», но и для России в рейтинге УЕФА, - передает слова Луческу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» дома обыграл «Дандолк» со счетом 2:1.
За петербургский клуб дважды отличился Жулиано, в составе ирландской команды гол забил Дэрил Хорган. На 68-й минуте полузащитник сине-бело-голубых Олег Шатов был заменен из-за травмы, вместо на него на поле появился Роберт Мак.
Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице группы D лидируют с двенадцатью очками, футболисты Стивена Кенни расположились на второй строчке, имея в активе четыре очка. «Маккаби» и АЗ в параллельном матче сыграли вничью (0:0). Израильтяне занимают третье место с четырьмя очками, голландцы идут на последней позиции с двумя.
Следующий матч в турнире зенитовцы проведут 24 ноября дома с «Маккаби», «Дандолк» в этот же день в Алкмаре сыграет с АЗ. В ближайшей игре РФПЛ «Зенит» встретится 6 ноября в Грозном с «Тереком».
Матч
Голы
Жулиано 41 (1:0). Хорган 52 (1:1). Жулиано 78 (2:1).
Состав
Зенит: Кержаков М., Кришито, Нету, Ломбертс (Жирков, 89), Анюков, Шатов (Мак, 69), Жулиано, Маурисио, Витсель, Кержаков А. (Джорджевич, 90), Кокорин
Дандолк: Роджерс, Бойл, Мэсси, Гатленд, Гэннон, Финн, Хорган, Шилдс, Маунтни (О'Доннел, 46), Макмиллан (Килдафф, 65), Макэлени (Шилз, 83)
Предупреждения:
Кришито, 41 - Финн, 43; Гатленд, 72; Макэлени, 80; Бойл, 88
Судья:
Лука Банти (Италия)
Место и дата
03 ноября 21:00, Петровский, Текстовая трансляция