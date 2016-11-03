Мирча Луческу: Каждая победа в Еврокубках – победа не только для «Зенита», но и для России в рейтинге УЕФА

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Дандолка» (2:1) и рассказал о трансфере молодого футболиста из чемпионата Украины.



- Хави Гарсия? Он не смог бы играть. Он тренировался, и, скорее всего, сыграет в воскресенье против «Терека».



- Вы вчера заинтриговали всех трансфером молодого россиянина из чемпионата Украины. Не скажете его фамилию, чтобы СМИ не нужно было гадать?

- Это очень молодой и перспективный игрок, который будет тренироваться в команде Игоря Симутенкова. Фамилию не назову, пока рано.



- Будете пробовать новых игроков в оставшихся двух матчах группового этапа?

- Каких новых игроков? Нас всего 15 человек. Будет еще сложнее, если подтвердится травма Шатова. Не будем забывать, что каждая победа в Еврокубках - победа не только для «Зенита», но и для России в рейтинге УЕФА, - передает слова Луческу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» дома обыграл «Дандолк» со счетом 2:1.

За петербургский клуб дважды отличился Жулиано, в составе ирландской команды гол забил Дэрил Хорган. На 68-й минуте полузащитник сине-бело-голубых Олег Шатов был заменен из-за травмы, вместо на него на поле появился Роберт Мак.

Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице группы D лидируют с двенадцатью очками, футболисты Стивена Кенни расположились на второй строчке, имея в активе четыре очка. «Маккаби» и АЗ в параллельном матче сыграли вничью (0:0). Израильтяне занимают третье место с четырьмя очками, голландцы идут на последней позиции с двумя.

Следующий матч в турнире зенитовцы проведут 24 ноября дома с «Маккаби», «Дандолк» в этот же день в Алкмаре сыграет с АЗ. В ближайшей игре РФПЛ «Зенит» встретится 6 ноября в Грозном с «Тереком».