Доменико Кришито: «Зенит» в матче против «Дандолка» должен был забивать больше

Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился впечатлениями от матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Дандолка» (2:1).

- Игра получилась тяжелой. «Дандолк» - крепкая команда, с их футболистами непросто действовать один в один. Думаю, у нас было много моментов, и мы должны были забивать больше, но я очень доволен этим результатом, мы взяли важные очки.- Да, я действительно всегда счастлив, когда команда побеждает, - приводит слова Кришито официальный сайт «Зенита».

Напомним, в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» дома обыграл «Дандолк» со счетом 2:1.

За петербургский клуб дважды отличился Жулиано, в составе ирландской команды гол забил Дэрил Хорган. На 68-й минуте полузащитник сине-бело-голубых Олег Шатов был заменен из-за травмы, вместо на него на поле появился Роберт Мак.

Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице группы D лидируют с двенадцатью очками, футболисты Стивена Кенни расположились на второй строчке, имея в активе четыре очка. «Маккаби» и АЗ в параллельном матче сыграли вничью (0:0). Израильтяне занимают третье место с четырьмя очками, голландцы идут на последней позиции с двумя.

Следующий матч в турнире зенитовцы проведут 24 ноября дома с «Маккаби», «Дандолк» в этот же день в Алкмаре сыграет с АЗ. В ближайшей игре РФПЛ «Зенит» встретится 6 ноября в Грозном с «Тереком».