Доменико Кришито: «Зенит» в матче против «Дандолка» должен был забивать больше
Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился впечатлениями от матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Дандолка» (2:1).- Игра получилась тяжелой. «Дандолк» - крепкая команда, с их футболистами непросто действовать один в один. Думаю, у нас было много моментов, и мы должны были забивать больше, но я очень доволен этим результатом, мы взяли важные очки.
- Вы хоть и устали, но выглядите счастливым.
- Да, я действительно всегда счастлив, когда команда побеждает, - приводит слова Кришито официальный сайт «Зенита».
Напомним, в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» дома обыграл «Дандолк» со счетом 2:1.
За петербургский клуб дважды отличился Жулиано, в составе ирландской команды гол забил Дэрил Хорган. На 68-й минуте полузащитник сине-бело-голубых Олег Шатов был заменен из-за травмы, вместо на него на поле появился Роберт Мак.
Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице группы D лидируют с двенадцатью очками, футболисты Стивена Кенни расположились на второй строчке, имея в активе четыре очка. «Маккаби» и АЗ в параллельном матче сыграли вничью (0:0). Израильтяне занимают третье место с четырьмя очками, голландцы идут на последней позиции с двумя.
Следующий матч в турнире зенитовцы проведут 24 ноября дома с «Маккаби», «Дандолк» в этот же день в Алкмаре сыграет с АЗ. В ближайшей игре РФПЛ «Зенит» встретится 6 ноября в Грозном с «Тереком».
Матч
Голы
Жулиано 41 (1:0). Хорган 52 (1:1). Жулиано 78 (2:1).
Состав
Зенит: Кержаков М., Кришито, Нету, Ломбертс (Жирков, 89), Анюков, Шатов (Мак, 69), Жулиано, Маурисио, Витсель, Кержаков А. (Джорджевич, 90), Кокорин
Дандолк: Роджерс, Бойл, Мэсси, Гатленд, Гэннон, Финн, Хорган, Шилдс, Маунтни (О'Доннел, 46), Макмиллан (Килдафф, 65), Макэлени (Шилз, 83)
Предупреждения:
Кришито, 41 - Финн, 43; Гатленд, 72; Макэлени, 80; Бойл, 88
Судья:
Лука Банти (Италия)
Место и дата
03 ноября 21:00, Петровский, Текстовая трансляция