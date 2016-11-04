Жулиано: В группе «Зенит» хочет набрать максимум очков

Полузащитник «Зенита» Жулиано поделился впечатлениями от матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Дандолка» (2:1).

- Я очень счастлив, игра была непростая. Мы столкнулись со сложным соперником, который хорошо организован. Было трудно взломать защиту «Дандолка». Рад результату, мы теперь на первом месте в группе, что для нас очень важно.

- После забитого гола вы поблагодарили Кержакова за передачу.

- Да, он отнял мяч и отдал мне пас. Когда мы забиваем, это происходит благодаря действиям других игроков, коллективной работе.

Жу-ля-ля! «Зенит» обыграл «Дандолк» благодаря дублю Жулиано

- У «Зенита» широкая ротация, а вы играете постоянно, забиваете, отдаете, плюс выступаете за сборную.

- Это сложно физически, ведь мы играем каждые 2-3 дня. Бывают моменты, когда голова думает, но ноги не слушаются. Все равно приходится отдаваться на поле не только мне, но и другим игрокам. Мы делаем все, что он нас зависит, и ждем передышки.

- Удастся ли сохранить мотивацию на оставшиеся игры в Лиге Европы?

- Мы абсолютно мотивированы, хотим набрать максимум очков, - приводит слова Жулиано официальный сайт «Зенита».

Напомним, в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» дома обыграл «Дандолк» со счетом 2:1.

За петербургский клуб дважды отличился Жулиано, в составе ирландской команды гол забил Дэрил Хорган. На 68-й минуте полузащитник сине-бело-голубых Олег Шатов был заменен из-за травмы, вместо на него на поле появился Роберт Мак.

Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице группы D лидируют с двенадцатью очками, футболисты Стивена Кенни расположились на второй строчке, имея в активе четыре очка. «Маккаби» и АЗ в параллельном матче сыграли вничью (0:0). Израильтяне занимают третье место с четырьмя очками, голландцы идут на последней позиции с двумя.

Следующий матч в турнире зенитовцы проведут 24 ноября дома с «Маккаби», «Дандолк» в этот же день в Алкмаре сыграет с АЗ. В ближайшей игре РФПЛ «Зенит» встретится 6 ноября в Грозном с «Тереком».