Жулиано: В группе «Зенит» хочет набрать максимум очков
Полузащитник «Зенита» Жулиано поделился впечатлениями от матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Дандолка» (2:1).
- Я очень счастлив, игра была непростая. Мы
столкнулись со сложным соперником, который хорошо организован. Было трудно
взломать защиту «Дандолка». Рад результату, мы теперь на первом месте в группе,
что для нас очень важно.
- После забитого гола
вы поблагодарили Кержакова за передачу.
- Да, он отнял мяч и отдал мне пас. Когда мы забиваем, это происходит благодаря действиям других игроков, коллективной работе.
Жу-ля-ля! «Зенит» обыграл «Дандолк» благодаря дублю Жулиано
- У «Зенита» широкая
ротация, а вы играете постоянно, забиваете, отдаете, плюс выступаете за
сборную.
- Это сложно физически, ведь мы играем каждые 2-3 дня. Бывают моменты, когда голова думает, но ноги не слушаются. Все равно приходится отдаваться на поле не только мне, но и другим игрокам. Мы делаем все, что он нас зависит, и ждем передышки.
- Удастся ли
сохранить мотивацию на оставшиеся игры в Лиге Европы?
- Мы абсолютно мотивированы, хотим набрать максимум очков, - приводит слова Жулиано официальный сайт «Зенита».
Напомним, в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» дома обыграл «Дандолк» со счетом 2:1.
За петербургский клуб дважды отличился Жулиано, в составе ирландской команды гол забил Дэрил Хорган. На 68-й минуте полузащитник сине-бело-голубых Олег Шатов был заменен из-за травмы, вместо на него на поле появился Роберт Мак.
Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице группы D лидируют с двенадцатью очками, футболисты Стивена Кенни расположились на второй строчке, имея в активе четыре очка. «Маккаби» и АЗ в параллельном матче сыграли вничью (0:0). Израильтяне занимают третье место с четырьмя очками, голландцы идут на последней позиции с двумя.
Следующий матч в турнире зенитовцы проведут 24 ноября дома с «Маккаби», «Дандолк» в этот же день в Алкмаре сыграет с АЗ. В ближайшей игре РФПЛ «Зенит» встретится 6 ноября в Грозном с «Тереком».
Матч
Голы
Жулиано 41 (1:0). Хорган 52 (1:1). Жулиано 78 (2:1).
Состав
Зенит: Кержаков М., Кришито, Нету, Ломбертс (Жирков, 89), Анюков, Шатов (Мак, 69), Жулиано, Маурисио, Витсель, Кержаков А. (Джорджевич, 90), Кокорин
Дандолк: Роджерс, Бойл, Мэсси, Гатленд, Гэннон, Финн, Хорган, Шилдс, Маунтни (О'Доннел, 46), Макмиллан (Килдафф, 65), Макэлени (Шилз, 83)
Предупреждения:
Кришито, 41 - Финн, 43; Гатленд, 72; Макэлени, 80; Бойл, 88
Судья:
Лука Банти (Италия)
Место и дата
03 ноября 21:00, Петровский, Текстовая трансляция