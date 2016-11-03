Александр Кожевников: Давно говорили, что надо молодежь накатывать

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился впечатлениями от стартового матча сборной России на Кубке Карьяла.

- Неплохо сыграли. Давно говорили, что надо молодежь накатывать. Приятно видеть, что люди прибавили. Для первого матча получилась нормальная, хорошая игра. Они по-другому играют, их проверяют, и они знают об этом. У Светлакова получился хороший гол. Все нормально сыграли, в свою силу. Ничушкин очень хорошо сыграл, он оживает, и это здорово. Он уже адаптировался, и он может прибавить. Игра показала, что он — талантливый парень, игрок, который может взять инициативу на себя, принять решение. Он лидер», - передает слова Кожевникова «Чемпионат».

Напомним, в первом матче стартовавшего сегодня Кубка Карьяла сборная России разгромила команду Финляндии со счетом 5:1. В параллельном матче чехи уверенно переиграли шведскую сборную со счетом 6:3.

В следующем матче 5 ноября сборная России встретится с командой Швеции. Матч начнется в 14:30 по московскому времени.

