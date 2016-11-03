Мозгов прошел медобследование, которое не выявило серьезных повреждений

Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов прошел медобследование, которое не выявило у него перелома или сотрясения мозга, сообщает официальный сайт клуба.

В матче с «Индианой» за 9:44 минуты до конца третьей четверти защитник «Пэйсерс» Джефф Тиг ударил Мозгова по лицу, в результате чего россиянин получил рассечение в области рта. Несмотря на это, он смог вернуться в игру, и за 3:59 минуты его снова ударили в лицо – на этот раз в область глаза. Судьи зафиксировали фол, но из-за повреждения Мозгов не смог выполнить два штрафных и досрочно завершил матч.

This is what Timofey Mozgov looked like after tonight's game.

(📷: @SpectrumSN broadcast) pic.twitter.com/2dvj3cETxc — Serena Winters (@SerenaWinters) 2 ноября 2016 г.

Напомним, тот матч команда из Лос-Анджелеса проиграла со счетом 108:115.