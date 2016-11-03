Микко Коскинен: На Кубке Карьяла больше не сыграю

Голкипер СКА и сборной Финляндии Микко Коскинен поделился мнением о повреждении, полученном в матче Кубка Карьяла против России (1:5).

- Завтра врачи проведут обследование, и будет ясно, что со мной. Но на Кубке Карьяла я больше не сыграю, - приводит слова Коскинена «Р-Спорт».

Напомним, в начале второго периода голкипер получил травму и покинул площадку, место в воротах до конца встречи занял Харри Сятери.

Сборная России обыграла финнов со счетом 5:1. В составе нашей команды дубль оформил Анатолий Голышев, также отличились Андрей Светлаков, Никита Гусев и Владимир Ткачев, у финнов единственную шайбу забросил Миро Аалотнен.

Следующий матч подопечные Олега Знарка проведут 5 ноября против Швеции, Финляндия в этот же день сыграют с чехами.