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Микко Коскинен: На Кубке Карьяла больше не сыграю

Источник:  Р-СпортКомментарии

Голкипер СКА и сборной Финляндии Микко Коскинен поделился мнением о повреждении, полученном в матче Кубка Карьяла против России (1:5).

- Завтра врачи проведут обследование, и будет ясно, что со мной. Но на Кубке Карьяла я больше не сыграю, - приводит слова Коскинена «Р-Спорт».

Напомним, в начале второго периода голкипер получил травму и покинул площадку, место в воротах до конца встречи занял Харри Сятери.

Сборная России обыграла финнов со счетом 5:1. В составе нашей команды дубль оформил Анатолий Голышев, также отличились Андрей Светлаков, Никита Гусев и Владимир Ткачев, у финнов единственную шайбу забросил Миро Аалотнен.

Следующий матч подопечные Олега Знарка проведут 5 ноября против Швеции, Финляндия в этот же день сыграют с чехами.

Матч

Россия - Финляндия - 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)

Голы:

Голышев (Ничушкин, Киселевич), 13:22 (1:0). Аалтонен (Салминен, Йоэнсуу), 31:14 (1:1 - бол.). Светлаков (Киселевич, Ничушкин), 49:58 (2:1). Голышев (Ничушкин), 53:10 (3:1). Гусев (Барабанов), 59:00 (4:1 - п.в.). Ткачёв 59:49 (5:1).

Место и дата

03 ноября 19:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция

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