Игроки московского «Динамо» провели урок физкультуры в школе

Игроки московского «Динамо» провели урок физкультуры в одной из столичных школ.

Футболисты бело-голубых побывали в школе № 2097, где провели разминку с учениками разных классов, а потом сыграли с ними в футбол.

- Вспоминаю себя в школе. Я там был хорошим парнем, не хулиганом, - сказал защитник бело-голубых Люк Уилкшир, пообщавшись с мальчишками. - Надеюсь, когда эти ребята вырастут, - станут болеть за «Динамо».

Игроки «Динамо», которое лидирует в ФНЛ, пригласили юных футболистов на свои матчи. В ближайшем туре команда Юрия Калитвинцева встретится с «Енисеем».