Олег Знарок: Приятно работать с молодыми, получаешь энергию и драйв
Обозреватель «Советского спорта» после матча Финляндия – Россия (1:5) поговорил с нашим главным тренером Олегом Знарком.
– Как думаете, почему вам особенно удался третий период?
– Я же только вот сказал – мы выполнили игровое задание, – теперь Знарок удивился, что ему начали задавать один вопрос в разных вариациях.
– Год назад на Кубке Первого канала вы разгромили Суоми со счетом 8:1. Что-то было общее с этой игрой? Теперь финны тоже не были похожи на себя.
– Если честно, я тот матч даже не помню. Совсем другая команда. Но приятно работать с молодыми. Сам от них получаешь энергию и драйв.
Матч
Россия - Финляндия - 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)
Голы:
Голышев (Ничушкин, Киселевич), 13:22 (1:0). Аалтонен (Салминен, Йоэнсуу), 31:14 (1:1 - бол.). Светлаков (Киселевич, Ничушкин), 49:58 (2:1). Голышев (Ничушкин), 53:10 (3:1). Гусев (Барабанов), 59:00 (4:1 - п.в.). Ткачёв 59:49 (5:1).
Место и дата
03 ноября 19:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция