Олег Знарок: Приятно работать с молодыми, получаешь энергию и драйв

Обозреватель «Советского спорта» после матча Финляндия – Россия (1:5) поговорил с нашим главным тренером Олегом Знарком.



– Как думаете, почему вам особенно удался третий период?

– Я же только вот сказал – мы выполнили игровое задание, – теперь Знарок удивился, что ему начали задавать один вопрос в разных вариациях.

– Год назад на Кубке Первого канала вы разгромили Суоми со счетом 8:1. Что-то было общее с этой игрой? Теперь финны тоже не были похожи на себя.

– Если честно, я тот матч даже не помню. Совсем другая команда. Но приятно работать с молодыми. Сам от них получаешь энергию и драйв.



