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Олег Знарок: Почему остался в Новогорске Витолиньш? А кого я должен был оставить с СКА?

Артур Гичунцев, Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Обозреватель «Советского спорта» после матча Финляндия – Россия (1:5) поговорил с нашим главным тренером Олегом Знарком.

– Как вы создали пятерку с четырьмя игроками ЦСКА и Анатолием Голышевым? Почему их так поставили вместе? Они очень классно сыграли, сделали три первые гола.
– Наверное, получилось так. Не знаю. Здорово сыграли. Вся команда неплохо действовала неплохо.

– Почему вы приняли решение оставить в Новогорске со СКА вашего ассистента Харийса Витолиньша?
– А кого я должен был оставить с командой? Без тренера?

Матч

Россия - Финляндия - 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)

Голы:

Голышев (Ничушкин, Киселевич), 13:22 (1:0). Аалтонен (Салминен, Йоэнсуу), 31:14 (1:1 - бол.). Светлаков (Киселевич, Ничушкин), 49:58 (2:1). Голышев (Ничушкин), 53:10 (3:1). Гусев (Барабанов), 59:00 (4:1 - п.в.). Ткачёв 59:49 (5:1).

Место и дата

03 ноября 19:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция


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