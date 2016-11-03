Олег Знарок: Почему остался в Новогорске Витолиньш? А кого я должен был оставить с СКА?

Обозреватель «Советского спорта» после матча Финляндия – Россия (1:5) поговорил с нашим главным тренером Олегом Знарком.



– Как вы создали пятерку с четырьмя игроками ЦСКА и Анатолием Голышевым? Почему их так поставили вместе? Они очень классно сыграли, сделали три первые гола.

– Наверное, получилось так. Не знаю. Здорово сыграли. Вся команда неплохо действовала неплохо.



– Почему вы приняли решение оставить в Новогорске со СКА вашего ассистента Харийса Витолиньша?

– А кого я должен был оставить с командой? Без тренера?



