Олег Знарок: Почему остался в Новогорске Витолиньш? А кого я должен был оставить с СКА?
Обозреватель «Советского спорта» после матча Финляндия – Россия (1:5) поговорил с нашим главным тренером Олегом Знарком.
– Как вы создали пятерку с четырьмя игроками ЦСКА и Анатолием Голышевым? Почему их так поставили вместе? Они очень классно сыграли, сделали три первые гола.
– Наверное, получилось так. Не знаю. Здорово сыграли. Вся команда неплохо действовала неплохо.
– Почему вы приняли решение оставить в Новогорске со СКА вашего ассистента Харийса Витолиньша?
– А кого я должен был оставить с командой? Без тренера?
Матч
Россия - Финляндия - 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)
Голы:
Голышев (Ничушкин, Киселевич), 13:22 (1:0). Аалтонен (Салминен, Йоэнсуу), 31:14 (1:1 - бол.). Светлаков (Киселевич, Ничушкин), 49:58 (2:1). Голышев (Ничушкин), 53:10 (3:1). Гусев (Барабанов), 59:00 (4:1 - п.в.). Ткачёв 59:49 (5:1).
Место и дата
03 ноября 19:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция