Адурис стал первым футболистом, оформившим пента-трик в Лиге Европы

Ариц Адурис Источник: Reuters

Испанский нападающий «Атлетика» Арис Адурис в матче с бельгийским «Генком» забил пять мячей, тем самым стал первым футболистом, которому удалось оформить пента-трик в Лиге Европы.

35-летний форвард трижды в матче реализовал пенальти – на 24-й, 44-й и четвертой компенсируемой минуте, и дважды забил с игры – на 8-й и 74-й минутах.

Напомним, в итоге встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу басков.

После этого матча «Генк» и «Атлетик» имеют по шесть очков и лидируют в группе F, а у «Сассуоло» и «Рапида» по пять очков.