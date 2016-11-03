Адурис стал первым футболистом, оформившим пента-трик в Лиге Европы
Испанский нападающий «Атлетика» Арис Адурис в матче с бельгийским «Генком»
забил пять мячей, тем самым стал первым футболистом, которому удалось оформить
пента-трик в Лиге Европы.
35-летний форвард трижды в матче реализовал пенальти – на 24-й,
44-й и четвертой компенсируемой минуте, и дважды забил с игры – на 8-й и 74-й минутах.
Напомним, в итоге встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу басков.
После этого матча «Генк» и «Атлетик» имеют по шесть очков и лидируют в группе F, а у «Сассуоло» и «Рапида» по пять очков.
Матч
Голы
Адурис 8 (1:0). Адурис 24 (2:0 - пен.). Бэйли 28 (2:1). Адурис 44 (3:1 - пен.). Ндиди 51 (3:2). Адурис 74 (4:2). Сушич 80 (4:3). Адурис 90 (5:3 - пен.).
Состав
Атлетик: Эррерин, Альварес, Балензиага, Лапорте, Итурраспе, де Маркос, Рико, Сусаета, Гарсия, Муньяин, Адурис
Генк: Бизот, Настич, Колли, Кастань, Брабец, Сушич, Ндиди, Буффель, Посуэло, Бэйли, Саматта
Предупреждения:
нет - Сушич, 6
Судья:
Мартин Аткинсон (Англия)
Место и дата
03 ноября 21:00, Сан Мамес, Онлайн-трансляция