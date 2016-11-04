Защитник «Дандолка» Бойл: Были близки к ничьей, но класс «Зенита» сыграл свою роль
Защитник «Дандолка» Энди Бойл поделился впечатлениями от матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Зенита» (1:2).
- Хоть и результат нам подпортил впечатления, мы можем быть
довольны. «Зенит» сыграл солидно. Мы были близки к ничьей, но класс сыграл свою
роль.
- Следующие матчи с АЗ и «Маккаби» для вас будут как главные
игры года?
- Да, у нас есть все шансы выйти из группы. В Израиле постараемся сделать все, чтобы квалифицироваться в плей-офф. У АЗ мы уже взяли одно очко, и уверен, что можем повторить этот успех.
- Вас вызвали в сборную Ирландии. Как отреагировали на это?
- Не так много игроков из чемпионата страны вызывают в национальную команду. Для меня и Хоргана это большая честь. У нас хватает событий: сейчас был «Зенит», а в воскресенье будет финал Кубка Ирландии, и мы его с нетерпением ждем, - передает слова Бойла корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» дома обыграл «Дандолк» со счетом 2:1.
За петербургский клуб дважды отличился Жулиано, в составе ирландской команды гол забил Дэрил Хорган. На 68-й минуте полузащитник сине-бело-голубых Олег Шатов был заменен из-за травмы, вместо на него на поле появился Роберт Мак.
Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице группы D лидируют с двенадцатью очками, футболисты Стивена Кенни расположились на второй строчке, имея в активе четыре очка. «Маккаби» и АЗ в параллельном матче сыграли вничью (0:0). Израильтяне занимают третье место с четырьмя очками, голландцы идут на последней позиции с двумя.
Следующий матч в турнире зенитовцы проведут 24 ноября дома с «Маккаби», «Дандолк» в этот же день в Алкмаре сыграет с АЗ. В ближайшей игре РФПЛ «Зенит» встретится 6 ноября в Грозном с «Тереком».
Матч
Голы
Жулиано 41 (1:0). Хорган 52 (1:1). Жулиано 78 (2:1).
Состав
Зенит: Кержаков М., Кришито, Нету, Ломбертс (Жирков, 89), Анюков, Шатов (Мак, 69), Жулиано, Маурисио, Витсель, Кержаков А. (Джорджевич, 90), Кокорин
Дандолк: Роджерс, Бойл, Мэсси, Гатленд, Гэннон, Финн, Хорган, Шилдс, Маунтни (О'Доннел, 46), Макмиллан (Килдафф, 65), Макэлени (Шилз, 83)
Предупреждения:
Кришито, 41 - Финн, 43; Гатленд, 72; Макэлени, 80; Бойл, 88
Судья:
Лука Банти (Италия)
Место и дата
03 ноября 21:00, Петровский, Текстовая трансляция