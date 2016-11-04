Защитник «Дандолка» Бойл: Были близки к ничьей, но класс «Зенита» сыграл свою роль

Защитник «Дандолка» Энди Бойл поделился впечатлениями от матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Зенита» (1:2).

- Хоть и результат нам подпортил впечатления, мы можем быть довольны. «Зенит» сыграл солидно. Мы были близки к ничьей, но класс сыграл свою роль.

- Следующие матчи с АЗ и «Маккаби» для вас будут как главные игры года?

- Да, у нас есть все шансы выйти из группы. В Израиле постараемся сделать все, чтобы квалифицироваться в плей-офф. У АЗ мы уже взяли одно очко, и уверен, что можем повторить этот успех.

- Вас вызвали в сборную Ирландии. Как отреагировали на это?

- Не так много игроков из чемпионата страны вызывают в национальную команду. Для меня и Хоргана это большая честь. У нас хватает событий: сейчас был «Зенит», а в воскресенье будет финал Кубка Ирландии, и мы его с нетерпением ждем, - передает слова Бойла корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» дома обыграл «Дандолк» со счетом 2:1.

За петербургский клуб дважды отличился Жулиано, в составе ирландской команды гол забил Дэрил Хорган. На 68-й минуте полузащитник сине-бело-голубых Олег Шатов был заменен из-за травмы, вместо на него на поле появился Роберт Мак.

Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице группы D лидируют с двенадцатью очками, футболисты Стивена Кенни расположились на второй строчке, имея в активе четыре очка. «Маккаби» и АЗ в параллельном матче сыграли вничью (0:0). Израильтяне занимают третье место с четырьмя очками, голландцы идут на последней позиции с двумя.

Следующий матч в турнире зенитовцы проведут 24 ноября дома с «Маккаби», «Дандолк» в этот же день в Алкмаре сыграет с АЗ. В ближайшей игре РФПЛ «Зенит» встретится 6 ноября в Грозном с «Тереком».