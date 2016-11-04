Полузащитник «Дандолка» Хорган: Жулиано превосходен, невероятный игрок

Полузащитник «Дандолка» Дэрил Хорган поделился впечатлениями от матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Зенита» (1:2).

- Тяжело проигрывать в конце матча. Мы играли хорошо, и если бы не штанга – могла быть ничья. Разочарованы таким исходом.

- Только один игрок сделал разницу – Жулиано?

- Он превосходен, невероятный игрок. Не думаю, что Жулиано так сильно выделяется среди остальных, но играет очень хорошо.

- Все под впечатлением игры «Дандолка». Что скажете, если вас позовут в Россию?

- Сейчас я игрок «Дандолка». Что еще сказать, когда говорят о переходе. Кто знает, что произойдет.

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- Слышали, что вами интересуется один английский клуб?

- Я не знаю, насколько это правдиво. Ходит очень много слухов.



- Предложение из английской лиги 1 будет для вас шагом вперед? Или предпочтете уехать, скажем, в Австралию?

- Я не знаю насчет лиги 1, ведь только что играл в Лиге Европы, команда идет второй в группе. Думаю, ноль шансов, что когда-нибудь буду играть в лиге 1.



- Что для вас значит вызов в сборную Ирландии – первый в карьере?

- Это невероятно. Мы, игроки, всегда мечтаем играть за национальную команду. Это честь. К сожалению, пока я в предварительном списке и меня нет в окончательном, так что посмотрим, - передает слова Хоргана корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» дома обыграл «Дандолк» со счетом 2:1.

За петербургский клуб дважды отличился Жулиано, в составе ирландской команды гол забил Дэрил Хорган. На 68-й минуте полузащитник сине-бело-голубых Олег Шатов был заменен из-за травмы, вместо на него на поле появился Роберт Мак.

Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице группы D лидируют с двенадцатью очками, футболисты Стивена Кенни расположились на второй строчке, имея в активе четыре очка. «Маккаби» и АЗ в параллельном матче сыграли вничью (0:0). Израильтяне занимают третье место с четырьмя очками, голландцы идут на последней позиции с двумя.

Следующий матч в турнире зенитовцы проведут 24 ноября дома с «Маккаби», «Дандолк» в этот же день в Алкмаре сыграет с АЗ. В ближайшей игре РФПЛ «Зенит» встретится 6 ноября в Грозном с «Тереком».