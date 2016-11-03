ЦСКА одержал пятую победу в Евролиге, обыграв «Олимпиакос»
В матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА на выезде обыграл греческий «Олимпиакос» со счетом 81:75 (25:21, 19:7, 22:23, 15:24).
23 очка у победителей набрал французский защитник Нандо де Коло, на его счету так же 9 подборов. 26 очков у греков набрал форвард Георгиос Принтезис.
Столичный клуб одержал пятую победу в пяти матчах и лидирует в
турнирной таблице, «Олимпиакос» потерпел второе поражение при трех победах.
В шестом туре ЦСКА 11 ноября дома сыграет с мадридским «Реалом».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
Евролига
Регулярный чемпионат
5-й тур
Матч
Олимпиакос - ЦСКА - 75:81
Место и дата
03 ноября 22:00, Стадион Мира и Дружбы, Онлайн-трансляция
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