ЦСКА одержал пятую победу в Евролиге, обыграв «Олимпиакос»

В матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА на выезде обыграл греческий «Олимпиакос» со счетом 81:75 (25:21, 19:7, 22:23, 15:24).

23 очка у победителей набрал французский защитник Нандо де Коло, на его счету так же 9 подборов. 26 очков у греков набрал форвард Георгиос Принтезис.

Столичный клуб одержал пятую победу в пяти матчах и лидирует в турнирной таблице, «Олимпиакос» потерпел второе поражение при трех победах.

В шестом туре ЦСКА 11 ноября дома сыграет с мадридским «Реалом».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

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