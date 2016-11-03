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ЦСКА одержал пятую победу в Евролиге, обыграв «Олимпиакос»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА на выезде обыграл греческий «Олимпиакос» со счетом 81:75 (25:21, 19:7, 22:23, 15:24).

23 очка у победителей набрал французский защитник Нандо де Коло, на его счету так же 9 подборов. 26 очков у греков набрал форвард Георгиос Принтезис. 

Столичный клуб одержал пятую победу в пяти матчах и лидирует в турнирной таблице, «Олимпиакос» потерпел второе поражение при трех победах.

В шестом туре ЦСКА 11 ноября дома сыграет с мадридским «Реалом».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Евролига
Регулярный чемпионат
5-й тур

Матч

Олимпиакос - ЦСКА - 75:81

Место и дата

03 ноября 22:00, Стадион Мира и Дружбы, Онлайн-трансляция

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