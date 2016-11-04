НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Виннипегом», «Лос-Анджелес» - «Питтсбург» и другие матчи
Все матчи игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ.
Матч
Место и дата
04 ноября 02:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
04 ноября 02:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
04 ноября 02:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
04 ноября 02:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
04 ноября 02:30, Скотиабанк Плэйс, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
04 ноября 02:30, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
04 ноября 02:30, BB&T Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
04 ноября 03:30, Америкэн Эйрлайнз Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
04 ноября 03:30, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
04 ноября 05:00, Джобинг.ком Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
04 ноября 05:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
04 ноября 05:30, САП Центр, Онлайн-трансляция
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