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НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Виннипегом», «Лос-Анджелес» - «Питтсбург» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Все матчи игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ.

Матч

Айлендерс - Филадельфия

Место и дата

04 ноября 02:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Баффало - Торонто

Место и дата

04 ноября 02:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Вашингтон - Виннипег

Место и дата

04 ноября 02:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Рейнджерс - Эдмонтон

Место и дата

04 ноября 02:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция

Матч

Оттава - Ванкувер

Место и дата

04 ноября 02:30, Скотиабанк Плэйс, Онлайн-трансляция

Матч

Тампа-Бэй - Бостон

Место и дата

04 ноября 02:30, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция

Матч

Флорида - Нью-Джерси

Место и дата

04 ноября 02:30, BB&T Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Даллас - Сент-Луис

Место и дата

04 ноября 03:30, Америкэн Эйрлайнз Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Чикаго - Колорадо

Место и дата

04 ноября 03:30, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Аризона - Нэшвилл

Место и дата

04 ноября 05:00, Джобинг.ком Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Лос-Анджелес - Питтсбург

Место и дата

04 ноября 05:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Сан-Хосе - Калгари

Место и дата

04 ноября 05:30, САП Центр, Онлайн-трансляция

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