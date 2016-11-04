НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Виннипегом», «Лос-Анджелес» - «Питтсбург» и другие матчи

читайте также

Владимир Крикунов: Рассматриваем вариант с возвращением Трямкина Новый главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов сообщил, что защитник Никита Трямкин может вернуться из-за океана в Екатеринбург.

Кэри Прайс: Мы все гордимся тем, как стартовал «Монреаль» Голкипер «Монреаля» Кэри Прайс после матча с «Ванкувером» (3:0) оценил старт команды в регулярном чемпионате. В десяти играх «Канадиенс» одержали девять побед и один раз проиграли в овертайме.

Роман Любимов: Я и в ЦСКА начинал с третьего-четвертого звена Форвард «Филадельфии» Роман Любимов после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (5:4 OT) рассказал о своей роли в команде.

Роман Любимов: Когда забил, переживал, чтобы жена на лед не выпрыгнула Форвард «Филадельфии» Роман Любимов после матча с «Детройтом» (5:4 OT) рассказал о своем первом голе в НХЛ.

Роман Любимов: Забил гол и испугался, что жена на лед выпрыгнет (видео) Корреспондент «Советского спорта» в Филадельфии взяла интервью у Романа Любимова, который забил свой первый гол в НХЛ.

Уэйн Симмондс: Проворов умен не по годам и будет потрясающим игроком Форвард «Филадельфии» Уэйн Симмондс высоко оценил потенциал защитника «летчиков» Ивана Проворова.

«Радулов забил самый уникальный гол в своей жизни!» 5 гвоздей НХЛ (видео) В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

Жиру продлил результативную серию до десяти матчей Форвард «Филадельфии» Клод Жиру сделал голевую передачу на Якуба Ворачека в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (5:4 OT).

Владимир Тарасенко: Есть время, когда можно что-то сказать, но в остальном доказывать надо делом Форвард «Сент-Луис» Владимир Тарасенко рассказал о том, какие новые функции у него появились с назначением вице-капитаном команды.

НХЛ. «Монреаль» победил «Ванкувер», «Питтсбург» обыграл «Анахайм» и другие матчи Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.

Гол Радулова помог «Монреалю» одолеть «Ванкувер» Хоккеисты «Монреаля» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Ванкувер».

Шайба Любимова помогли «Филадельфии» обыграть «Детройт» Хоккеисты «Филадельфии» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Детройт».

Павел Бучневич: Напрягает то, что моментов много, а забить не могу Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (5:0) рассказал о том, как складывается для него начало первого сезона в лиге.

Артем Анисимов: Просто я должен много работать в каждом матче, в каждой смене Форвард «Чикаго» Артем Анисимов после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (5:1) высказался о своей результативной серии.

Ягр вышел на шестое место в истории по числу матчей в НХЛ Форвард «Флориды» Яромир Ягр провел на льду 17 минут 13 секунд в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (1:2).

«У Анисимова больше очков, чем в сумме у Кросби и Овечкина!» 5 гвоздей (видео) В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

Лундквист провел 60-й матч «на ноль» и обошел Набокова Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист отразил все 35 бросков по своим воротам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (5:0).

Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге.

Поражение «Ростова», четыре очка Кучерова и шесть очков Мозгова. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает начать свой день с главных новостей утра среды.