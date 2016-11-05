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НХЛ. «Коламбус» - «Монреаль», «Детройт» - «Виннипег» и другие матчи. Онлайн

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.

Национальная хоккейная лига

Регулярный чемпионат

5 ноября

Матч

Коламбус - Монреаль - 9:0 (3:0, 5:0, 1:0)

3-й период

Голы:

Эткинсон (Фолиньо, Веннберг), 10:56 (1:0). Джонс (Андерсон), 11:54 (2:0). Савар (M. Nutivaara), 14:06 (3:0). Эткинсон (Ганье, Веннберг), 24:01 (4:0). Фолиньо (Веннберг, Веренски), 30:12 (5:0). Хартнелл (Дубински, Дженнер), 31:53 (6:0). Фолиньо (Саад, Веннберг), 33:39 (7:0). Андерсон (Карлссон, Джонсон), 38:32 (8:0). Хартнелл (Джонс, Веренски), 48:06 (9:0).

Место и дата

05 ноября 02:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Детройт - Виннипег - 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Перерыв

Голы:

Гленденинг (Грин, ДеКайзер), 3:04 (1:0). Лайне (Шейфли, Элерс), 15:30 (1:1). Зеттерберг (Татар), 29:40 (2:1).

Место и дата

05 ноября 02:30, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Анахайм - Аризона

Место и дата

05 ноября 05:00, Хонда Центр, Онлайн-трансляция

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