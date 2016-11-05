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День в истории. Олегу Блохину – 64 года!

Андрей Петухов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

5 ноября свой 64-й день рождения отмечает знаменитый нападающий сборной СССР и киевского «Динамо» Олег Блохин.

Блохин - семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, двукратный обладатель Европейского кубка кубков.

Блохин считается одним из лучших футболистов в истории советского футбола. В 1971 году он стал обладателем «Золотого мяча». Рекордсмен сборной СССР по футболу по количеству проведенных за нее игр и забитых голов. Блохин - один из трех советских футболистов, удостаивавшихся «Золотого мяча».

В составе сборной СССР сыграл рекордные 112 матчей и забил 42 мяча. Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр — 1972 и 1976 годов. Участник двух финальных турниров чемпионата мира — в 1982 и 1986 годах. Неоднократно вызывался в сборные команды Европы и мира.

Среди рекордов советского футбола, установленных Блохиным, — достижение отметки в 200 голов. Событие случилось 21 августа 1985 года в Харькове, во время матча «Металлист» — «Динамо» (Киев). Всего в чемпионатах СССР Олег Блохин забил 211 мячей.
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