День в истории. Олегу Блохину – 64 года!
5 ноября свой 64-й день рождения отмечает знаменитый
нападающий сборной СССР и киевского «Динамо» Олег Блохин.
Блохин - семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель
Кубка СССР, двукратный обладатель Европейского кубка кубков.
Блохин считается одним из лучших футболистов в истории
советского футбола. В 1971 году он стал обладателем «Золотого мяча». Рекордсмен
сборной СССР по футболу по количеству проведенных за нее игр и забитых голов.
Блохин - один из трех советских футболистов, удостаивавшихся «Золотого мяча».
В составе сборной СССР сыграл рекордные 112 матчей и забил
42 мяча. Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр — 1972 и 1976 годов.
Участник двух финальных турниров чемпионата мира — в 1982 и 1986 годах.
Неоднократно вызывался в сборные команды Европы и мира.