Жозе Моуринью: «Фенербахче» заслужил победу, а мы играли полутоварищеский матч
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал поражение своей команды от «Фенербахче» (1:2) в матче Лиги Европы.
- Соперник заслужил победу. Футбол – это не только класс игроков, но и самоотдача, игра на пределе возможностей.
Команда, которая пропускает гол после двух минут игры, не готова к борьбе психологически.
После второго гола мы отреагировали и, думаю, могли добиться иного результата, но объективно большего мы сегодня не заслуживали. Наши проблемы начались с глобального отношения к матчу. «Фенербахче»
играл финал Лиги чемпионов, а мы – полутоварищеский матч.
Потом мы смогли изменить ход событий, но нам трудно играть с двумя левыми защитниками, действующими на позициях центральных. Мы создавали голевые моменты, но не могли забить. Выход в плей-офф по-прежнему зависит от нас самих. Это положительный момент. Если выиграем два матча, то пройдем дальше, - рассказал Моуринью.
После четвертого тура «Фейеноорд» и «Фенербахче» лидируют в группе А, имея по семь очков, у «Манчестер Юнайтед» на одно очко меньше, а у «Зари» всего два очка.
В следующем туре команда из Стамбула 24 ноября примет на своем поле «Зарю», а «красные дьяволы» в этот же день сыграют с «Фейеноордом».
Матч
Фенербахче - Манчестер Юнайтед - 2:1 (1:0)
Голы
Соу 2 (1:0). Ленс 59 (2:0). Руни 89 (2:1).
Состав
Фенербахче: Демирель, Шкртел, Калдырым, Кьяер, Озбайракли, Шен (Эменике, 67), Соуза, Топал, Потук (Нойштедтер, 82), Ленс, Соу (Кейбаши, 87)
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Рохо, Блинд, Шоу, Дармиан, Погба (Ибрагимович, 30), Эррера, Шнайдерлин (Мата, 46), Руни, Рэшфорд (Мхитарян, 62), Марсьяль
Предупреждения:
Демирель, 42; Потук, 55; Шкртел, 71; Озбайракли, 84; Соуза, 90 - Шнайдерлин, 12; Эррера, 19; Мата, 72
Судья:
Милорад Мажич (Сербия)
Место и дата
03 ноября 21:00, Шюкрю Сараджоглу, Текстовая трансляция