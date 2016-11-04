Жозе Моуринью: «Фенербахче» заслужил победу, а мы играли полутоварищеский матч

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал поражение своей команды от «Фенербахче» (1:2) в матче Лиги Европы.

- Соперник заслужил победу. Футбол – это не только класс игроков, но и самоотдача, игра на пределе возможностей.

Команда, которая пропускает гол после двух минут игры, не готова к борьбе психологически.



После второго гола мы отреагировали и, думаю, могли добиться иного результата, но объективно большего мы сегодня не заслуживали. Наши проблемы начались с глобального отношения к матчу. «Фенербахче» играл финал Лиги чемпионов, а мы – полутоварищеский матч.



Потом мы смогли изменить ход событий, но нам трудно играть с двумя левыми защитниками, действующими на позициях центральных. Мы создавали голевые моменты, но не могли забить. Выход в плей-офф по-прежнему зависит от нас самих. Это положительный момент. Если выиграем два матча, то пройдем дальше, - рассказал Моуринью.

После четвертого тура «Фейеноорд» и «Фенербахче» лидируют в группе А, имея по семь очков, у «Манчестер Юнайтед» на одно очко меньше, а у «Зари» всего два очка.

В следующем туре команда из Стамбула 24 ноября примет на своем поле «Зарю», а «красные дьяволы» в этот же день сыграют с «Фейеноордом».