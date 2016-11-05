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РФПЛ. 13-й тур. «Томь» - «Спартак», «Локомотив» - «Анжи» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей 13-го тура чемпионата России.

РФПЛ

13-й тур

Матч

Томь - Спартак

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

05 ноября 11:00, Труд, Текстовая трансляция

Матч

Уфа - Рубин

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

05 ноября 13:30, Нефтяник, Текстовая трансляция

Матч

Крылья Советов - Урал

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

05 ноября 16:00, Металлург, Текстовая трансляция

Матч

Локомотив - Анжи

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

05 ноября 18:30, Локомотив, Текстовая трансляция

Матч

Терек - Зенит

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

06 ноября 17:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

Матч

Ростов - Арсенал

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

06 ноября 17:00, Олимп-2, Текстовая трансляция

Матч

ЦСКА - Амкар

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

06 ноября 19:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция

Матч

Краснодар - Оренбург

Судья:

Виталий Мешков (Россия)

Место и дата

06 ноября 19:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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