РФПЛ. 13-й тур. «Томь» - «Спартак», «Локомотив» - «Анжи» и другие матчи
Результаты матчей 13-го тура
чемпионата России.
РФПЛ
13-й тур
Матч
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
05 ноября 11:00, Труд, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
05 ноября 13:30, Нефтяник, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
05 ноября 16:00, Металлург, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
05 ноября 18:30, Локомотив, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
06 ноября 17:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
06 ноября 17:00, Олимп-2, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
06 ноября 19:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
06 ноября 19:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически