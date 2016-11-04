В Лозанне прошло заседание CAS по делу Миши Алояна
В Швейцарии состоялось заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российского боксера Миши Алояна.
- У нас завершилось заседание суда. Были заслушаны стороны, но решения пока нет, - цитирует Алояна агентство ТАСС.
Согласно
данным хакерской группы Fancy Bears, допинг-проба Алояна, взятая 21 августа в Бразилии, дала положительный
результат на запрещенное вещество туаминогептан. Если вина боксера будет
доказана, он может лишиться серебряной медали Олимпийских игр 2016
года.
Напомним, на Играх-2012 в Лондоне Миша Алоян, выступающий в весовой категории до 52 кг, завоевал бронзу.
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