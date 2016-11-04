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В Лозанне прошло заседание CAS по делу Миши Алояна

Источник:  ТАССКомментарии

В Швейцарии состоялось заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российского боксера Миши Алояна.

- У нас завершилось заседание суда. Были заслушаны стороны, но решения пока нет, - цитирует Алояна агентство ТАСС.

Согласно данным хакерской группы Fancy Bears, допинг-проба Алояна, взятая 21 августа в Бразилии, дала положительный результат на запрещенное вещество туаминогептан. Если вина боксера будет доказана, он может лишиться серебряной медали Олимпийских игр 2016 года.

Напомним, на Играх-2012 в Лондоне Миша Алоян, выступающий в весовой категории до 52 кг, завоевал бронзу.

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