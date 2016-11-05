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ФНЛ. 20-й тур. «Тосно» - «Сибирь», «Динамо» - «Енисей» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей 20-го тура Футбольной национальной лиги.

ФНЛ

20-й тур

5 ноября

Матч

Тамбов - Химки

Место и дата

05 ноября 13:30, Спартак, Онлайн-трансляция

Матч

Луч-Энергия - Кубань

Место и дата

05 ноября 09:00, Динамо, Онлайн-трансляция

Матч

СКА-Хабаровск - Нефтехимик

Место и дата

05 ноября 09:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция

Матч

Тюмень - Балтика

Место и дата

05 ноября 15:00, Геолог, Онлайн-трансляция

Матч

Сокол - Волгарь

Место и дата

05 ноября 15:00, Локомотив, Онлайн-трансляция

Матч

Спартак-Нальчик - Факел

Место и дата

05 ноября 15:00, Спартак, Онлайн-трансляция

Матч

Мордовия - Спартак-2

Место и дата

05 ноября 15:00, Старт, Онлайн-трансляция

Матч

Тосно - Сибирь

Место и дата

05 ноября 15:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

Матч

Динамо - Енисей

Место и дата

05 ноября 16:00, Арена Химки, Текстовая трансляция

Матч

Зенит-2 - Шинник

Место и дата

05 ноября 17:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

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