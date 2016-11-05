ФНЛ. 20-й тур. «Тосно» - «Сибирь», «Динамо» - «Енисей» и другие матчи
Результаты матчей 20-го тура
Футбольной национальной лиги.
ФНЛ
20-й тур
5 ноября
Матч
Место и дата
05 ноября 13:30, Спартак, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
05 ноября 09:00, Динамо, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
05 ноября 09:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
05 ноября 15:00, Геолог, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
05 ноября 15:00, Локомотив, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
05 ноября 15:00, Спартак, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
05 ноября 15:00, Старт, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
05 ноября 15:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
05 ноября 16:00, Арена Химки, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
05 ноября 17:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция
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