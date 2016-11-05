Швеция – Россия. Начало текстовой трансляции – 14:30 мск

В субботу в матче второго тура Кубка Карьяла сыграют хоккеисты сборных Швеции и России.

Их матч пройдет в Хельсинки на льду «Хартвалл-Арены» и начнется в 14:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что в первых матчах турнира россияне переиграли финнов (5:1), а шведы уступили чехам (3:6).