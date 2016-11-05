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Швеция – Россия. Начало текстовой трансляции – 14:30 мск

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В субботу в матче второго тура Кубка Карьяла сыграют хоккеисты сборных Швеции и России.

Их матч пройдет в Хельсинки на льду «Хартвалл-Арены» и начнется в 14:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что в первых матчах турнира россияне переиграли финнов (5:1), а шведы уступили чехам (3:6).

Матч

Швеция - Россия

Место и дата

05 ноября 14:30, , Онлайн-трансляция

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