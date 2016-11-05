«Динамо» - «Енисей». Начало текстовой трансляции – 16:00 мск
В субботу в матче 20-го тура
Футбольной национальной лиги сыграют московское «Динамо» и «Енисей» из
Красноярска.
Их матч пройдет на «Арене Химки»
и начнется в 16:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую
трансляцию матча.
Напомним, что после 19 туров у «Динамо» было 43 очка. Оно занимало первое место в турнирной таблице ФНЛ. У «Енисея» было 30 очков. Клуб из Красноярска шел четвертым.
Матч
Место и дата
05 ноября 16:00, Арена Химки, Текстовая трансляция
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