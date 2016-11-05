«Томь» - «Спартак». Начало текстовой трансляции – 11:00 мск
В субботу в матче 13-го тура
чемпионата России сыграют «Томь» и московский «Спартак».
Их матч пройдет в Томске на
стадионе «Труд» и начнется в 11:00 по московскому времени. «Советский спорт»
проведет текстовую трансляцию матча.
Напомним, что после 12 туров у «Спартака» было 28 очков. Он занимал первое место в турнирной таблице. У «Томи» было восемь очков. Она шла 15-й.
Матч
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
05 ноября 11:00, Труд, Текстовая трансляция
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