«Томь» - «Спартак». Начало текстовой трансляции – 11:00 мск

В субботу в матче 13-го тура чемпионата России сыграют «Томь» и московский «Спартак».

Их матч пройдет в Томске на стадионе «Труд» и начнется в 11:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что после 12 туров у «Спартака» было 28 очков. Он занимал первое место в турнирной таблице. У «Томи» было восемь очков. Она шла 15-й.