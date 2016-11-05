«Уфа» - «Рубин». Начало текстовой трансляции – 13:30 мск

В субботу в матче 13-го тура чемпионата России сыграют «Уфа» и казанский «Рубин».

Их матч пройдет в Уфе на стадионе «Нефтяник» и начнется в 13:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что после 12 туров у «Уфы» было 16 очков. Она занимала девятое место в турнирной таблице. У «Рубина» было 15 очков. Он шел десятым.