«Уфа» - «Рубин». Начало текстовой трансляции – 13:30 мск
В субботу в матче 13-го тура
чемпионата России сыграют «Уфа» и казанский «Рубин».
Их матч пройдет в Уфе на стадионе
«Нефтяник» и начнется в 13:30 по московскому времени. «Советский спорт»
проведет текстовую трансляцию матча.
Напомним, что после 12 туров у «Уфы» было 16 очков. Она занимала девятое место в турнирной таблице. У «Рубина» было 15 очков. Он шел десятым.
Матч
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
05 ноября 13:30, Нефтяник, Текстовая трансляция
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