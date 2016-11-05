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«Крылья Советов» - «Урал». Начало текстовой трансляции – 16:00 мск

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В субботу в матче 13-го тура чемпионата России сыграют самарские «Крылья Советов» и «Урал» из Екатеринбурга.

Их матч пройдет в Самаре на стадионе «Металлург» и начнется в 16:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что после 12 туров у «Крыльев Советов» было семь очков. Они занимали последнее, 16-е место в турнирной таблице. У «Урала» было девять очков. Он шел 13-м.

Матч

Крылья Советов - Урал

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

05 ноября 16:00, Металлург, Текстовая трансляция


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