«Крылья Советов» - «Урал». Начало текстовой трансляции – 16:00 мск
В субботу в матче 13-го тура
чемпионата России сыграют самарские «Крылья Советов» и «Урал» из Екатеринбурга.
Их матч пройдет в Самаре на
стадионе «Металлург» и начнется в 16:00 по московскому времени. «Советский
спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
Напомним, что после 12 туров у «Крыльев Советов» было семь очков. Они занимали последнее, 16-е место в турнирной таблице. У «Урала» было девять очков. Он шел 13-м.
Матч
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
05 ноября 16:00, Металлург, Текстовая трансляция
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