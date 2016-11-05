«Крылья Советов» - «Урал». Начало текстовой трансляции – 16:00 мск

В субботу в матче 13-го тура чемпионата России сыграют самарские «Крылья Советов» и «Урал» из Екатеринбурга.

Их матч пройдет в Самаре на стадионе «Металлург» и начнется в 16:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что после 12 туров у «Крыльев Советов» было семь очков. Они занимали последнее, 16-е место в турнирной таблице. У «Урала» было девять очков. Он шел 13-м.