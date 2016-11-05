«Локомотив» - «Анжи». Начало текстовой трансляции – 18:30 мск

В субботу в матче 13-го тура чемпионата России сыграют московский «Локомотив» и махачкалинский «Анжи».

Их матч пройдет в Москве на стадионе «Локомотив» и начнется в 18:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что после 12 туров у «Локомотива» было 12 очков. Он занимал 11-е место в турнирной таблице. У «Анжи» было 17 очков. Клуб из Махачкалы шел восьмым.