«Локомотив» - «Анжи». Начало текстовой трансляции – 18:30 мск
В субботу в матче 13-го тура
чемпионата России сыграют московский «Локомотив» и махачкалинский «Анжи».
Их матч пройдет в Москве на
стадионе «Локомотив» и начнется в 18:30 по московскому времени. «Советский
спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
Напомним, что после 12 туров у «Локомотива» было 12 очков. Он занимал 11-е место в турнирной таблице. У «Анжи» было 17 очков. Клуб из Махачкалы шел восьмым.
Матч
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
05 ноября 18:30, Локомотив, Текстовая трансляция
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