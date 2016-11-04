«Краснодар» уступил «Шальке» в Гельзенкирхене

«Шальке» нанес поражение «Краснодару» в матче 4-го тура группового раунда Лиги Европы-2016/17.

Напомним, 20 октября эти команды играли в России и тогда немецкий клуб одержал победу со счетом 1:0 благодаря голу украинского полузащитника Евгения Коноплянки.

В матче 4-го тура «Шальке» вышел вперед на 24-й минуте. Защитник Жуниор Кайсара воспользовался скидкой Эрика Шупо-Мотинга и пробил Станислава Крицюка. Вскоре хозяева «Фелтинс-Арены» удвоили свое преимущество: Бенталеб добил мяч в сетку после удара Коноплянки, отраженного голкипером «Краснодара».

У подопечных Игоря Шалимова до перерыва возникали свои голевые моменты, но команда не смогла их реализовать.

«Шальке» одержал четвертую кряду победу на групповом этапе Лиги чемпионов. В активе «Краснодара» осталось 6 очков.

24 ноября «Краснодар» на своем поле сыграет с австрийским клубом «Ред Булл Зальцбург», «Шальке» в тот же день примет французскую «Ниццу».

