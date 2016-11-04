«Краснодар» уступил «Шальке» в Гельзенкирхене
«Шальке» нанес поражение «Краснодару» в матче 4-го тура группового раунда Лиги Европы-2016/17.
Напомним, 20 октября эти команды играли в России и тогда немецкий клуб одержал победу со счетом 1:0 благодаря голу украинского полузащитника Евгения Коноплянки.
В матче 4-го тура «Шальке» вышел вперед на 24-й минуте. Защитник Жуниор Кайсара воспользовался скидкой Эрика Шупо-Мотинга и пробил Станислава Крицюка. Вскоре хозяева «Фелтинс-Арены» удвоили свое преимущество: Бенталеб добил мяч в сетку после удара Коноплянки, отраженного голкипером «Краснодара».
У подопечных Игоря Шалимова до перерыва возникали свои голевые моменты, но команда не смогла их реализовать.
«Шальке» одержал четвертую кряду победу на групповом этапе Лиги чемпионов. В активе «Краснодара» осталось 6 очков.
24 ноября «Краснодар» на своем поле сыграет с австрийским клубом «Ред Булл Зальцбург», «Шальке» в тот же день примет французскую «Ниццу».
Матч
Шальке 04 - Краснодар - 2:0 (2:0)
Голы
Кайсара 25 (1:0). Бенталеб 28 (2:0).
Состав
Шальке 04: Ферманн, Налдо, Баба (Колашинац, 68), Аого, Кайсара, Хёведес, Настасич, Стамбули, Коноплянка (Шёпф, 82), Бенталеб (Горецка, 56), Шупо-Мотинг
Краснодар: Крицюк, Налдо, Гранквист, Енджейчик (Калешин, 76), Каборе, Жоаозиньо, Ахмедов (Измайлов, 58), Эбуэ Куасси, Подберёзкин (Лаборде, 11), Петров, Перейра
Предупреждения:
Баба, 17; Хёведес, 32; Настасич, 44 - Лаборде, 52; Эбуэ Куасси, 72
Судья:
Славко Винчич (Словения)
Место и дата
03 ноября 23:05, Фелтинс Арена, Текстовая трансляция