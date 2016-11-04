Донецкий «Шахтер» на выезде переиграл «Гент»

Футболисты донецкого «Шахтера» нанесли поражение бельгийскому «Генту» со счетом 5:3 в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

Бельгийский клуб открыл счет уже на первой минуте, однако в концовке первого тайма украинской команде удалось забить три мяча и выйти вперед.

После перерыва Фред и Факундо Феррейра довели счет до крупного.

Эта победа стала для «Шахтера» четвертой кряду на групповом этапе Лиги Европы. В активе «Гента» - 4 очка.

24 ноября «Шахтер» примет турецкий «Коньяспор», а «Гент» на своем поле сыграет с португальской «Брагой».