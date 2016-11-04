Донецкий «Шахтер» на выезде переиграл «Гент»
Футболисты донецкого «Шахтера» нанесли поражение бельгийскому «Генту» со счетом 5:3 в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.
Бельгийский клуб открыл счет уже на первой минуте, однако в концовке первого тайма украинской команде удалось забить три мяча и выйти вперед.
После перерыва Фред и Факундо Феррейра довели счет до крупного.
Эта победа стала для «Шахтера» четвертой кряду на групповом этапе Лиги Европы. В активе «Гента» - 4 очка.
24 ноября «Шахтер» примет турецкий «Коньяспор», а «Гент» на своем поле сыграет с португальской «Брагой».
Матч
Голы
Кулибали 1 (1:0). Марлос 36 (1:1 - пен.). Тайсон 41 (1:2). Степаненко 45 (1:3). Фред 68 (1:4). Пербе 83 (2:4). Феррейра 87 (2:5). Миличевич 89 (3:5).
Состав
Гент: Ринне, Гершон, Нильсен, Асаре, Фокет, Ренато Нето, Дежагере (Сайеф, 70), Эсити, Миличевич, Симон (Ндонгала, 77), Кулибали (Пербе, 74)
Шахтер: Пятов, Исмаили, Ракицкий (Ордец, 78), Срна, Кучер, Марлос, Фред, Степаненко (Малышев, 72), Бернард, Феррейра, Тайсон (Дентиньо, 71)
Предупреждения:
нет - Степаненко, 43
Судья:
Алексей Кульбаков (Белоруссия)
Место и дата
03 ноября 23:05, Жюль Оттене, Онлайн-трансляция