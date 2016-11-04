«Карабах» одолел ПАОК в Греции
Азербайджанский «Карабах» обыграл греческий ПАОК в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.
Единственный гол на 69-й минуте забил испанский форвард «Карабаха» Маркос Мичел.
В турнирной таблице группы J продолжает лидировать «Фиорентина» (10 очков), «Карабах» занимает вторую строчку турнирной таблицы (7 очков).
В пятом туре 24 ноября «Карабах» на выезде сыграет с чешским «Слованом», а ПАОК в тот же день сыграет во Флоренции.
Матч
Голы
Мичел 69 (0:1).
Состав
ПАОК: Гликос, Цавелас, Леовац, Варела, Бизесвар (Тиам, 73), Каньяс, Леонардо, Родригес, Цимирот (Шахов, 81), Мистакидис (Перейра, 61), Атанасиадис
Карабах: Шехич, Медведев, Садыхов, Гусейнов, Аголли, Алмейда, Амиргулиев (Мичел, 64), Гараев, Кинтана, Муарем (Исмайлов, 88), Ндлову (Рейналдо, 76)
Предупреждения:
Атанасиадис, 4; Цавелас, 56; Перейра, 82 - Медведев, 4
Судья:
Джон Битон (Шотландия)
Место и дата
03 ноября 23:05, Тоумба, Онлайн-трансляция