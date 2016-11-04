«Шальке», «Шахтер» и «Аякс» вышли в плей-офф Лиги Европы

По итогам последних матчей 4-го тура группового этапа Лиги Европы в 1/16 финала турнира пробились три команды.

«Шальке» благодаря победе над «Краснодаром» продлил свою победную серию на групповом этапе до 4 матчей и забронировал за собой место в плей-офф.

Также в следующий раунд соревнования досрочно вышли донецкий «Шахтер» и амстердамский «Аякс».

Напомним, Россию в турнире, помимо «Краснодара», представляет питерский «Зенит». Победа над «Дандолком» также вывела подопечных Мирчи Луческу в 1/16 финала Лиги Европы.

