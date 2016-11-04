«Шальке», «Шахтер» и «Аякс» вышли в плей-офф Лиги Европы
По итогам последних матчей 4-го тура группового этапа Лиги Европы в 1/16 финала турнира пробились три команды.
«Шальке» благодаря победе над «Краснодаром» продлил свою победную серию на групповом этапе до 4 матчей и забронировал за собой место в плей-офф.
Также в следующий раунд соревнования досрочно вышли донецкий «Шахтер» и амстердамский «Аякс».
Напомним, Россию в турнире, помимо «Краснодара», представляет питерский «Зенит». Победа над «Дандолком» также вывела подопечных Мирчи Луческу в 1/16 финала Лиги Европы.
Матч
Шальке 04 - Краснодар - 2:0 (2:0)
Голы
Кайсара 25 (1:0). Бенталеб 28 (2:0).
Состав
Шальке 04: Ферманн, Налдо, Баба (Колашинац, 68), Аого, Кайсара, Хёведес, Настасич, Стамбули, Коноплянка (Шёпф, 82), Бенталеб (Горецка, 56), Шупо-Мотинг
Краснодар: Крицюк, Налдо, Гранквист, Енджейчик (Калешин, 76), Каборе, Жоаозиньо, Ахмедов (Измайлов, 58), Эбуэ Куасси, Подберёзкин (Лаборде, 11), Петров, Перейра
Предупреждения:
Баба, 17; Хёведес, 32; Настасич, 44 - Лаборде, 52; Эбуэ Куасси, 72
Судья:
Славко Винчич (Словения)
Место и дата
03 ноября 23:05, Фелтинс Арена, Текстовая трансляция
Матч
Голы
Кулибали 1 (1:0). Марлос 36 (1:1 - пен.). Тайсон 41 (1:2). Степаненко 45 (1:3). Фред 68 (1:4). Пербе 83 (2:4). Феррейра 87 (2:5). Миличевич 89 (3:5).
Состав
Гент: Ринне, Гершон, Нильсен, Асаре, Фокет, Ренато Нето, Дежагере (Сайеф, 70), Эсити, Миличевич, Симон (Ндонгала, 77), Кулибали (Пербе, 74)
Шахтер: Пятов, Исмаили, Ракицкий (Ордец, 78), Срна, Кучер, Марлос, Фред, Степаненко (Малышев, 72), Бернард, Феррейра, Тайсон (Дентиньо, 71)
Предупреждения:
нет - Степаненко, 43
Судья:
Алексей Кульбаков (Белоруссия)
Место и дата
03 ноября 23:05, Жюль Оттене, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Дольберг 41 (1:0). Зиеш 68 (2:0). Юнес 71 (3:0). Гуидетти 79 (3:1). Аспас 86 (3:2).
Состав
Аякс: Онана, Велтман, Санчес, Ридевальд, Синкгравен, Юнес, Классен, Шоне, Дольберг, Траоре, Зиеш
Сельта: Бланко, Мальо, Фонтас, Планьяс, Гомес, Диас М., Лемос, Радойя, Сенье, Росси, Бонгонда
Предупреждения:
Судья:
Павел Рачковски (Польша)
Место и дата
03 ноября 23:05, Амстердам Арена, Онлайн-трансляция