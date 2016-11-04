Анатолий Голышев: С Ничушкиным играли друг против друга по школе
Нападающий сборной России Анатолий Голышев рассказал о взаимодействии на площадке с Валерием Ничушкиным.
- Вы раньше играли с Валерием Ничушкиным?
- Вместе – нет. Играли только друг против друга по школе. Мы давно знакомы, с самого детства.
- Договаривались, что будете делать в тройке?
- Нет. Мы играли по заданию, по тактике. Тут же вся четверка из ЦСКА. Парни подсказали, что делать. Спасибо им за помощь.
- А каким было задание?
- Если есть возможность, мы давили. А где-то откатывались. Всю тактику не буду рассказывать.
Напомним, сборная Россия в стартовом матча Кубка Карьяла нанесла поражение финнам со счетом 5:1.
Матч
Россия - Финляндия - 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)
Голы:
Голышев (Ничушкин, Киселевич), 13:22 (1:0). Аалтонен (Салминен, Йоэнсуу), 31:14 (1:1 - бол.). Светлаков (Киселевич, Ничушкин), 49:58 (2:1). Голышев (Ничушкин), 53:10 (3:1). Гусев (Барабанов), 59:00 (4:1 - п.в.). Ткачёв 59:49 (5:1).
Место и дата
03 ноября 19:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция