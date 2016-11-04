Анатолий Голышев: С Ничушкиным играли друг против друга по школе

Нападающий сборной России Анатолий Голышев рассказал о взаимодействии на площадке с Валерием Ничушкиным.

- Вы раньше играли с Валерием Ничушкиным?

- Вместе – нет. Играли только друг против друга по школе. Мы давно знакомы, с самого детства.

- Договаривались, что будете делать в тройке?

- Нет. Мы играли по заданию, по тактике. Тут же вся четверка из ЦСКА. Парни подсказали, что делать. Спасибо им за помощь.

- А каким было задание?

- Если есть возможность, мы давили. А где-то откатывались. Всю тактику не буду рассказывать.

Напомним, сборная Россия в стартовом матча Кубка Карьяла нанесла поражение финнам со счетом 5:1.